Rugbi
El jugador de Manresa Oriol Marsinyac, nominat entre els cinc millors jugadors de rugbi de l'estat de categoria sub-20
Un jurat triarà el guanyador d'entre el repòquer de finalistes, entre els quals l'integrant de l'Stade Toulousain
El jugador manresà de l'Stade Toulousain francès Oriol Marsinyac ha entrat a la llista de cinc finalistes a millor de l'any en la categoria sub-20, segons ha publicat en les darreres hores la Federació Espanyola de Rugbi. Marsinyac acaba de quedar campió d'Europa amb l'equip estatal, que va derrotar Geòrgia en la final disputada fa uns dies a Praga. El bagenc va ser quatre assajos durant el torneig.
A part d'ell, els altres quatre finalistes d'aquesta llista són: Hugo González, del Complutense Cisneros de Madrid; Lucien Richardis, membre de la primera plantilla del club de Marsinyac, l'Stade Toulousain, i segurament el favorit a guanyar el premi per haver conquerit el títol de lliga amb el primer equip dels gals; Nico Infer, també del Complutense Cisneros, i Hugo Pichardie, el tercer representant del conjunt de Tolosa de Llenguadoc.
Marsinyac, format al Manresa Rugby Club i posteriorment integrant del Sant Cugat, juga a França des de fa tres anys buscant fer realitat el somni de convertir-se en professional d'aquest esport. En els darrers mesos ha obtingut grans resultats internacionals amb la selecció espanyola. Entre el subcampionat europeu del 2024 i el títol del 2025 també va participar en el Campionat del Món que es va disputar a Itàlia, a part de prendre part en el Sis Nacions de la categoria.
En aquest prinicipi de temporada, s'està estabilitzant en l'equip de promeses de l'Stade Toulousain i espera fer el salt al primer equip aviat, tot i que només té 18 anys.
