Kickboxing
El Pugnator Castellet suma un títol mundial de kickboxing a Abu Dhabi amb la victòria del púgil de Badalona Jordi Requejo
El representant de l'entitat bagenca també rep el guardó al millor competidor de Ring Sport entre 500 participants
El púgil badaloní del club bagenc Pugnator Castellet Jordi Requejo Coronado es va proclamar campió del món de kickboxing en la categoria de menys de 75 quilos K1 i, a més d'aportar aquest guardó a l'entitat, també va ser triat el millor competidor de ring sport entre més de 500 atletes presents als campionats que es van disputar a Abu Dhabi.
Requejo es va enfrontar a un quadre exigent des de la primera eliminatòria, de la qual no va quedar exempt i que el va obligar a vèncer el kazakh Zekenov Merirzhan. Després va superar per KO el canadenc Ghoneim Hady i ja en quarts de final l'uzbek Rayimjonov Davlatbek.
Ja en la lluita per les medalles, en les semifinals, el seu rival va ser Abdelaziz Mohamed, representant de la Unió dels Emirats Àrabs, qui també va haver de cedir. En la final tocava veure's les cares amb el primer cap de sèrie i màxim favorit de la competició, l'israelià Jodah Osaid, qui també va caure davant del bon fer de Requejo. Aquest, amb una tècnica i determinació excepcionals, va aconseguir, d'aquesta manera, pujar al graó més alt del podi.
A part del seu títol, ja prou meritori, l'esportista del club de Sant Vicenç de Castellet va ser distingit amb el premi al millor competidor d'esports de ring dins d'aquest campionat de l'associació anomenada Wako (Associació Mundial d'Organitzacions de Kickboxing). No hi ha precedents d'esportistes representants de l'estat espanyol que l'haguessin aconseguit abans.
El triomf del català va ajudar a l'equip estatal, qui va aconseguir un total de quinze medalles en el certamen, cinc de cada color, un fet que el va deixar en la desena posició total d'un medaller que va tenir Itàlia, Croàcia i Ucraïna en les tres primeres posicions de la llista.
