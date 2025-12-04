Hoquei patins
Socis i exjugadors de l'Igualada Hoquei Club cedeixen material per al 75è aniversari
L'acte de firma dels contractes segella el projecte de recuperació i preservació de la memòria històrica de l'entitat
Regió7
El punt de soci del pavelló de les Comes va acollir l'acte de signatura dels contractes de cessió de fotografies, documents i objectes que passaran a formar part de l'arxiu de l'Igualada Hoquei Club. L'acció forma part del projecte de recuperació i preservació de la memòria històrica de l'entitat, coincidint amb el 75è aniversari.
Tot aquest fons recollit els transferirà properament a l'Arxiu Comarcal de l'Anoia, que en garantirà la conservació i facilitarà que s'hi pugui accedir. El procés va arrencar el febrer i s'hi han implicat 29 col·laboradors, entre jugadors, tècnics, familiars, socis, aficionats i membres de juntes directives de la història. Tots ells van rebre una caixa commemorativa.
La cita va comptar amb la presència del president de l’Igualada Hoquei Club, Manel Buron; la regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada, Patrícia Illa; i el comissari del 75è aniversari, Pau Duran. També hi van assistir figures destacades de la història del club com Salvador Fillat, Ton Baliu, David Cáceres, Jaume Vidal Agramunt, Jordi Llorach, Josep Vigueras i Jaume Canet, així com familiars de diferents personalitats.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes