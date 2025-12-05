Futbol sala
El Covisa Manresa vol aprofitar dissabte l'oportunitat d'enganxar-se a la permanència, contra el Bisontes
Els manresans intentaran repetir la victòria de l'últim partit a casa, ara contra un conjunt que només és quatre punts per damunt del descens
Regió7
El Covisa Manresa té aquest dissabte (18.30 hores) una bona oportunitat per retallar els punts que encara el separen de la zona de permanència. Malgrat acumular només quatre unitats, el conjunt de Jairo Moleiro va demostrar reacció en el darrer partit a casa, amb triomf contra l'Hospitalet Bellsport, i en una derrota lluitada a la pista d'un dels favorits, el Natació Sabadell. L'equip, per tant, està esperançat per vèncer un dels històrics de la categoria, un Bisontes Playas de Castelló que té quatre punts de marge sobre el descens i és onzè.
Els manresans tenen l'única absència del porter Blasco i ja tenen Lleïr Mujal en perfectes condicions. L'equip és conscient que és una bona oportunitat per sumar i les sensacions són bones, tot o que també hi ha la necessitat de no fallar més.
El Bisontes es presenta al Pujolet en una situació classificatòria semblant a la de la temporada passada. A fora, a més, encara no coneix la victòria, amb resultats durs en contra com a Mataró (13-0), Sabadell (6-1) o Cocentaina contra el Ye Faky (6-3). També ha caigut a Castelldefels i a la pista del Montesión i només ha tret un punt al Pilar de València.
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana