Futbol sala

El Covisa Manresa vol aprofitar dissabte l'oportunitat d'enganxar-se a la permanència, contra el Bisontes

Els manresans intentaran repetir la victòria de l'últim partit a casa, ara contra un conjunt que només és quatre punts per damunt del descens

El Covisa vol ser una pinya per derrotar el Playas

El Covisa vol ser una pinya per derrotar el Playas / Arxiu/Jordi Biel

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa té aquest dissabte (18.30 hores) una bona oportunitat per retallar els punts que encara el separen de la zona de permanència. Malgrat acumular només quatre unitats, el conjunt de Jairo Moleiro va demostrar reacció en el darrer partit a casa, amb triomf contra l'Hospitalet Bellsport, i en una derrota lluitada a la pista d'un dels favorits, el Natació Sabadell. L'equip, per tant, està esperançat per vèncer un dels històrics de la categoria, un Bisontes Playas de Castelló que té quatre punts de marge sobre el descens i és onzè.

Els manresans tenen l'única absència del porter Blasco i ja tenen Lleïr Mujal en perfectes condicions. L'equip és conscient que és una bona oportunitat per sumar i les sensacions són bones, tot o que també hi ha la necessitat de no fallar més.

El Bisontes es presenta al Pujolet en una situació classificatòria semblant a la de la temporada passada. A fora, a més, encara no coneix la victòria, amb resultats durs en contra com a Mataró (13-0), Sabadell (6-1) o Cocentaina contra el Ye Faky (6-3). També ha caigut a Castelldefels i a la pista del Montesión i només ha tret un punt al Pilar de València.

