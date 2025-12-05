Futbol
Eric Garcia renova amb el Barça fins al 2031
El polivalent defensa de Martorell serà blaugrana durant aquesta temporada i cinc més
Ferran Correas
La magnífica temporada que està vivint Eric Garcia té premi. Ja ho va avançar dijous el president del Barça, Joan Laporta, i el club ho ha fet oficial. El defensa de Martorell, tal com havia explicat el diari Sport, de Prensa Ibérica, fa unes setmanes, renova amb el club blaugrana fins al 30 de juny de 2031. Està tot signat ja i la presentació del nou contracte tindrà lloc dijous que ve, 11 de desembre.
L’acord s’ha assolit després de diverses setmanes de negociacions entre Deco, director esportiu del Barça, i Iván De la Peña, representant d’Eric Garcia. El defensa, que és l’únic jugador que ha disputat tots els partits aquesta temporada, acabava contracte el 2026 i la seva renovació era una prioritat per a Hansi Flick, el tècnic que més ha confiat en ell, i la direcció esportiva blaugrana. El nou acord representa també una millora en la fitxa del futbolista.
Eric Garcia, format al planter del FC Barcelona, va marxar al Manchester City quan va iniciar la seva etapa de juvenil, per tornar al Barça l’estiu del 2021 amb la carta de llibertat i signar fins al 30 de juny de 2026. Dos anys més tard va anar cedit al Girona, en part forçat pels problemes que tenia el club amb el joc net financer de la lliga. Aquella decisió va ser un encert total, ja que el futbolista del Baix Nord va créixer molt a les ordres de Míchel en una temporada històrica per als de Montilivi, que van aconseguir la classificació per jugar la Champions.
Va tornar al Barça un any més tard coincidint amb l’arribada de Flick a la banqueta. Va tenir alguns dubtes durant el curs i fins i tot va demanar tornar a Montilivi, però l’entrenador alemany no li va permetre la sortida per la confiança que té en ell. L’hi va demostrar en la recta final de la temporada i l’hi està demostrant aquest curs. És l’únic futbolista que ha participat en els vint partits que s’han jugat, havent estat suplent només en tres.
El compromís del jugador és total. Juga allà on li diu el tècnic. Ha actuat com a central, la seva posició natural, però també al lateral dret i com a migcentre. Fins i tot ha jugat alguns minuts com a lateral esquerre per les circumstàncies d’un partit. Li van trencar el nas a Bruges i no ha dubtat a continuar ajudant l’equip jugant amb una màscara protectora.
