Futbol sala/Mundial femení
La selecció estatal de la tècnica de Bagà Clàudia Pons paga un mal inici i queda fora de la final del Mundial (1-4)
L'equip espanyol haurà de jugar ara el partit per guanyar la medalla de bronze contra Argentina
Regió7
La selecció espanyola femenina de futbol sala, entrenada per la baganesa Clàudia Pons, no podrà disputar la final del primer Mundial de la història. Un molt mal inici de partit, amb dos gols rebuts en els dos primers minuts, ha estat un peatge massa gran contra una Brasil superior. Les sud-americanes jugaran la final contra Portugal, que ha apallissat Argentina per 1-7 en l'altra semifinal. Les albicelestes seran l'adversari de les espanyoles.
El partit ha quedat condicionat pels gols d'Ana Luiza en aprofitar un rebuig de la portera, i d'Amandinha, en un xut que ha tocat en una defensa. A més, quan millor jugava Espanya, a la segona part. Vanin ha fet el tercer. Ha reduït la distància Ale de Paz i Irene Córdoba ha tingut el 2-3 a les botes, però Luana ha resolt tot seguit.
Clàudia Pons ha declarat, després del partit, que "els dos primers gols ens han perjudicat molt. Al final de la primera part hem fet una passa endavant i hem tingut ocasions. El rival era molt fort i cal quedar-se amb què ho hem intentat".
ESPANYA: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, María Sanz, Irena Córdoba -equip inicial- Noelia, Dany, De Paz, Sánchez, Vane Sotelo, Antía Pérez, Martita i Cristina (ps)
BRASIL: Bianca, Taty, Emilly Marcondes, Amandinha, Ana Luiza -equip inicial- Debora Vanin, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrígues, Lucileia, Camila, Natalinha i Julia (ps)
ÀRBITRES: Palma (CHI) i Piccolo (ITA)
GOLS: 0-1 Ana Luiza min 1, 0-2 Amandinha min 2, 0-3 Vanin min 26, 1-3 De Paz min 27, 1-4 Luana min 33
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Judit Vinyes anuncia un adeu progressiu de BeGI per unir-se a Aliança Catalana