El Cadí es condemna en un darrer quart nefast contra el Jairis (63-72)
Regió7
Un darrer quart nefast, en què va encaixar dos parcials de 0 a 7 al primer tram i un de 0 a 8 en els tres minuts finals, van condemnar el Cadí la Seu a la derrota al Palau Municipal d’Esports contra l’Hozono Global Jairis (63-72). El resultat talla la bona dinàmica dels últims partits i priva les urgellenques d’enganxar-se al grup d’equips que engreixen la zona mitja de la taula i allunyar-se de les del descens.
El partit no havia començat bé per a les d’Isaac Fernández, amb un primer quart que perdien de menys 7 (12-19) a 1:22 del final i amb males sensacions per culpa de les pèrdues i el poc encert en el tir de les seves llançadores
Però, el Cadí va saber refer-se en el segon quart per anul·lar els cinc punts de diferència amb un final esperançador (25-32 a 5:04) per anar-se al descans amb empat 36-36.
La tendència es va mantenir en el tercer quart, en què va semblar que les urgellenques podien trencar el partit en uns minuts inspirats de Niare, l’energia de Gervasini i l’encert de Raventós que posava el 45 -39 al marcador a 6:33 i que obligava el tècnic visitant a demanar temps mort.
Tot i ajustar-se el marcador i que les murcianes van posar per davant 47-48 a 2:33 i 0-51 a 1:18), les urgellenques van acabar enduent-se el quart 19-15 i entrar als últims deu minuts amb 4 punts d’avantatge.
Però, tota la bona feina feta es va fondre en un últim parcial nefast. Les urgellenques van trigar dos minuts i mig a anotar (57-54), perquè només Niare veia l’anella amb claredat. Un parcial de 0 a 7 encaixat en tot just 1:30 posava un 57-61 que capgirava la dinàmica que s’havia engegat al final del segona quart.
Malgrat que Hollingshed va tallar la caiguda amb un triple (60-61), el Cadí ja no va poder aturar els triples d’Ehk i, sobretot, López-Sénéchal, autora de 21 punts amb una sèrie de 5 triples de 9 intents, i els rebots de Vonleh.
Tot i un darrer triple d’Aguilar (63-64 a 3:12), les pèrdues, el desencert en els últims llançaments de Ridard, tot i fer-los en bona posició, i la falta de rebot a les dues cistelles van condemnar les urgellenques a encaixar un contundent i definitiu parcial de 0 a 8 en els últims tres minuts en què ja no van anotar.
Fitxa tècnica
CADÍ LA SEU (63): Gervasini (5), Raventós (6), Werth, Niare (15), Ridard (2) -cinc inicial-, Gonzales (8), Mata, Palma (3), Aguilar (9), Morales (3), Hollingshed (12).
HOZONO GLOBAL JAIRIS (72): Alarcón (2), Ayuso (11), López-Sénéchal (21), Vonleh (18), Massey (7) -cinc inicial- Prieto (2), López vicente, Mataix (3), Ehk (8), Alguacil.
ÀRBITRES: Juan P. Morales García-Alcaide, Pablo Rodríguez Fernández i José Javier Marqueta Gracia.
PARCIALS: 14-19 / 22-17 / 19-15 / 8-21
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Dotze sirenes alertaran la població en cas que es trenqui la presa de la Baells: 'Seria molt improbable, però el risc 0 no existeix
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques