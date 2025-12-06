Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Cadí es condemna en un darrer quart nefast contra el Jairis (63-72)

Niare, autora de 15 punts, intenta superar Massey

Niare, autora de 15 punts, intenta superar Massey / Agustí Peña

Regió7

La Seu d'Urgell

Un darrer quart nefast, en què va encaixar dos parcials de 0 a 7 al primer tram i un de 0 a 8 en els tres minuts finals, van condemnar el Cadí la Seu a la derrota al Palau Municipal d’Esports contra l’Hozono Global Jairis (63-72). El resultat talla la bona dinàmica dels últims partits i priva les urgellenques d’enganxar-se al grup d’equips que engreixen la zona mitja de la taula i allunyar-se de les del descens.

El partit no havia començat bé per a les d’Isaac Fernández, amb un primer quart que perdien de menys 7 (12-19) a 1:22 del final i amb males sensacions per culpa de les pèrdues i el poc encert en el tir de les seves llançadores

Però, el Cadí va saber refer-se en el segon quart per anul·lar els cinc punts de diferència amb un final esperançador (25-32 a 5:04) per anar-se al descans amb empat 36-36.

La tendència es va mantenir en el tercer quart, en què va semblar que les urgellenques podien trencar el partit en uns minuts inspirats de Niare, l’energia de Gervasini i l’encert de Raventós que posava el 45 -39 al marcador a 6:33 i que obligava el tècnic visitant a demanar temps mort.

Tot i ajustar-se el marcador i que les murcianes van posar per davant 47-48 a 2:33 i 0-51 a 1:18), les urgellenques van acabar enduent-se el quart 19-15 i entrar als últims deu minuts amb 4 punts d’avantatge.

Però, tota la bona feina feta es va fondre en un últim parcial nefast. Les urgellenques van trigar dos minuts i mig a anotar (57-54), perquè només Niare veia l’anella amb claredat. Un parcial de 0 a 7 encaixat en tot just 1:30 posava un 57-61 que capgirava la dinàmica que s’havia engegat al final del segona quart.

Malgrat que Hollingshed va tallar la caiguda amb un triple (60-61), el Cadí ja no va poder aturar els triples d’Ehk i, sobretot, López-Sénéchal, autora de 21 punts amb una sèrie de 5 triples de 9 intents, i els rebots de Vonleh.

Tot i un darrer triple d’Aguilar (63-64 a 3:12), les pèrdues, el desencert en els últims llançaments de Ridard, tot i fer-los en bona posició, i la falta de rebot a les dues cistelles van condemnar les urgellenques a encaixar un contundent i definitiu parcial de 0 a 8 en els últims tres minuts en què ja no van anotar.

Fitxa tècnica

CADÍ LA SEU (63): Gervasini (5), Raventós (6), Werth, Niare (15), Ridard (2) -cinc inicial-, Gonzales (8), Mata, Palma (3), Aguilar (9), Morales (3), Hollingshed (12).

HOZONO GLOBAL JAIRIS (72): Alarcón (2), Ayuso (11), López-Sénéchal (21), Vonleh (18), Massey (7) -cinc inicial- Prieto (2), López vicente, Mataix (3), Ehk (8), Alguacil.

ÀRBITRES: Juan P. Morales García-Alcaide, Pablo Rodríguez Fernández i José Javier Marqueta Gracia.

PARCIALS: 14-19 / 22-17 / 19-15 / 8-21

