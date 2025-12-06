Anàlisi
Eric Garcia, el multiusos de Flick
El jugador de Martorell es consolida en l’equip de Flick com el jugador amb més minuts de la plantilla i més posicions diferents al camp. Ahir es va oficialitzar la seva renovació fins al 2031
Albert Guasch
Eric Garcia porta unes piles que no sembla que s’esgotin. Ha jugat més minuts que cap altre component de la plantilla del Barça aquesta temporada. Ni tan sols que li hagin trencat el nas l’ha parat. Són 1.509 de 1.800 de possibles, el 83%. Qui ho podia imaginar?
És l’únic que ha participat en els 20 partits disputats fins ara. D’aquests, 17 com a titular: 5 com a lateral dret, 4 de central dretà, 5 de central esquerrà i 3 de migcampista. Ocasionalment ha actuat també de lateral esquerre. "Només li falta jugar de porter", va dir aquesta setmana Deco sobre el futbolista més multiusos.
Tot un canvi de panorama per a un jugador que en aquest punt de l’any passat planejava anar-se’n al Girona al mercat d’hivern per falta de minuts. Hansi Flick ho va impedir. I a l’estiu el Como de Cesc Fàbregas també li va fer l’ullet. Flick va tornar a interposar-s’hi. Decisions que marquen.
Eric Garcia Martret, de 24 anys, va acordar ahir la renovació del seu contracte amb el FC Barcelona. Culminava el 2026. Ara serà el 2031. Una ampliació que Deco tenia entre cella i cella des de fa setmanes i que dijous vinent s’escenificarà en un acte junt amb el president Joan Laporta. Pel mig, toca jugar avui contra el Betis a La Cartuja (18.30 hores) i dimarts contra l’Eintracht.
Flick va celebrar la renovació de l’home emmascarat. La fractura nasal del 5 de novembre davant el Bruges encara requereix mesures de protecció. "El nivell que ens dona és increïble", va assenyalar el tècnic en la roda de premsa d’ahir. "És un jugador que coneix el club i és molt important dins del vestidor. Estic molt content per la seva renovació perquè s’ho mereix. Viu amb gran intensitat el Barça i estima aquest club. Estic convençut que podria ser un bon capità en el futur", va dir.
L’estima progressiva de Flick cap al jugador de Martorell es reflecteix en l’estadística de minuts d’un any per l’altre. De l’agost al desembre del 2024 Eric va participar en 549 minuts; del gener al maig del 2025, en 1.562. Gairebé tres vegades més. Va acabar jugant els cinc últims partits de la temporada anterior com a lateral titular, inclosos el 4-3 a San Siro contra l’Inter i el clàssic de Montjuïc, en el qual el Barça va certificar la Lliga (4-3).
Elogis de Míchel
El jugador de Martorell es va criar durant una dècada a La Masia, va marxar als 16 anys al Manchester City i va tornar el 2021 a casa malgrat que Pep Guardiola volia mantenir-lo a la vora. No va tenir un retorn plàcid i se’n va anar cedit al Girona de Míchel, on va acabar de fibrar-se futbolísticament. "No em sorprèn res del que estem veient d’Eric. S’ho mereix perquè és un xaval fantàstic. Jo ja ho vaig dir: és un jugador top", va afirmar recentment el tècnic de Vallecas.
Ara s’ha guanyat el respecte de Flick, la plantilla i els dirigents de l’entitat. També s’ha guanyat l’apreci dels aficionats. Sempre podrà dir que va ser el primer jugador del Barça que el modernitzat Camp Nou va aclamar. Va passar contra l’Athletic, quan va ser substituït en el minut 73, després de tota una exhibició.
Expliquen que nia dins d’ell un entrenador. Només cal escoltar les seves clarividents anàlisis dels partits encara amb les pulsacions elevades. Contra el Betis, Flick no tindrà Marcus Sorg, expulsat contra l’Atlètic, però sí Eric, una mena de prolongació seva al camp. Una polivalència total.
