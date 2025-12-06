El Barça manté el ritme guanyador contra el Betis
Dos gols de Ferran en dos minuts remunten el d’Antony a l’inici i engeguen la golejada que engreixen Roony, el mateix davanter valencià i Lamine Yamal
El Barça va donar continuïtat a l’entusiasme generat per la victòria contra l’Atlètic amb un triomf contundent i convincent davant del Betis a la Cartuja per 3 a 5, malgrat la desconnexió dels minuts finals. Ferran va remuntar de seguida amb dos gols en tot just dos minuts el que havia marcat Antony al minut sis, i va engegar la golejada que van engreixar Roony i el mateix Ferran a la primera part, i Lamine Yamal de penal a la segona.
Hansi Flick va tornar a remoure l’onze inicial. L’única línia que no va tocar va ser la defensa, com si ja hagués trobat els quatre defensors que més el convencen, almenys mentre Èric Garcia continuï en comissió de serveis al mig centre o al lateral esquerre, que és on va acabar abans de ser rellevat amb molèsties al panxell de la cama. Va fer entrar Roony, Ferran i Rashford per Olmo, lesionat dimarts contra l’Atlètic, Lewandowski i Raphinha, que havia acabat amb molèsties. Tornava Fermín, que va gaudir dels vint minuts llargs de prescripció mèdica de cara al partit de dimarts contra l’Eintracht a la Lliga de Campions.
La conseqüència de les rotacions va ser que el tècnic alemany disposés d’alternatives diverses per introduir durant el partit, encara que l’1 a 4 amb què va acabar la primera part quedessin reduïdes a la gestió dels descansos els minuts. En van poder tenir De Jong, Bernal i Jofre.
L’entrada de Roony va situar Lamine Yamal a l’interior dret, la posició que s’intueix que ocuparà aviat. El 10 blaugrana s’hi va moure com si, efectivament, aquesta fos la seva posició natural. Va rebre i va girar per guanyar avantatge i visió per iniciar l’atac o assistir. Va marcar de penal, amb una mena de passada a la xarxa que hauria de fer-lo passar per davant de Lewandowski. Tres penals xutats, tres gols. I el suec d’origen sirià de 19 anys, amb una assistència i un gol extraordinari, va erigir-se com a una alternativa vàlida per ocupar l’extrem dret.
Si no fossin errades com la del Chelsea, no hi hauria d’haver dubtes de qui pot ser el substitut de Lewandowski. Ferran Torres partiria amb avantatge. Va iniciar la remuntada amb dos gols de davanter centre pur per rematar al primer toc les centrades de Koundé i Roony, va tirar desmarcades constants a l’esquena de la defensa i va firmar un hat-trick en quaranta minuts.
El partit va acabar tan esbojarrat com havia començat. Els blaugrana van concedir un gol en una jugada embolicada, però van reaccionar immediatament, van remuntar de seguida, van dominar, van golejar i, amb l’1 a 5 (i els canvis), van desconnectar i van encaixar dos gols que no van fer-los patir per la victòria per sí que van entenebrir-la. El 3 a 5 que, a més de ser gairebé un homenatge a la victòria més sonada de la Lleva del Mini de fa 30 anys (1-5), rebla la bona dinàmica que ha agafat l’equip.
Fitxa tecnica
BETIS (3): Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Llorente, m. 60), Natan (Firpo, m. 60; Rodríguez, m. 89), Gómez; Sergi Altimira (Deossa, m. 46), Marc Roca; Antony (Pablo, m. 75), Fornals, Ez Abde; Cucho Hernández.
FC BARCELONA (5): Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong. m. 63), Balde (Christensen, m. 46); Lamine Yamal, Èric Garcia (Jofre, m. 80), Pedri (Marc Bernal, m. 63); Roony (Fermín, m. 68), Ferran, Rashford.
ÀRBITRE: Francisco José Hernández Maeso (Comitè extremeny). Va amonestar Altimira, Deossa, Ruibal i Gómez del Betis i Gerard Martín i Koundé del Barcelona.
GOLS: 1-0 (m. 6), Antony; 1-1 (m. 11), Ferran; 1-2 (m. 13), Ferran; 1-3 (m. 31), roony; 1-4 (m. 40), Ferran; 1-5 (m. 59), Lamine Yamal (p); 2-5 (m. 85), Llorente; 3-5 (m. 90), Cucho (p).
