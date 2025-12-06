Futbol sala
Pas endavant essencial del Covisa Manresa, que goleja el Bisontes per 7 a 1 i suma la segona victòria de la temporada
Els blanc-i-vermells allarguen les bones actuacions de les darreres jornades i deixen de ser cuers del grup 3 de la Segona Divisió B
El Covisa Manresa ha fet un pas endavant essencial i ha golejat el Bisontes Playas de Castellón per 7 a 1 al Pujolet. El conjunt de Jairo Molero ha continuat amb la millora de les últimes jornades i ha deixat de ser el cuer del grup 3 de la Segona Divisió.
Els manresans no han deixat enrere la bona versió que van mostrar davant l’Hospitalet Bellsport ara fa dues setmanes —va suposar la primera victòria del curs— i que van allargar en la visita al segon classificat, el Natació Sabadell, de la darrera jornada. Aleshores, només la falta de punteria i algun error individual grotesc va privar el Covisa de marxar del Pavelló Nou amb algun punt a la butxaca.
Així, després de dominar uns primers compassos de baixes revolucions en què els dos equips s’han esperat a camp propi i han atacat amb possessions llargues, Héctor ha avançat els blanc-i-vermells amb un gol matiner amb el peu esquerre.
Han fet un pas endavant els visitants, cada vegada més impacients per tornar la igualtat al marcador i provar de repetir la gesta de l’última jornada. Bisontes va deixar enrere una ratxa de quatre derrotes consecutives amb una victòria de mèrit amb el filial de l’Industrias Santa Coloma.
Per aconseguir-ho, ha deixat estar el joc de cinc amb què havia començat l’enfrontament i que gairebé li havia costat un ensurt, ha anat a buscar els locals més amunt i ha obligat el porter Marc Cella a tres bones aturades per contenir el perill i mantenir l’avantatge del Covisa al marcador. Més enllà d’això, Bisontes ha estat gairebé inofensiu per la defensa manresana.
Quan Mario ha tornat a abandonar la porteria i ha ajudat en la construcció, una recuperació d’Asis a camp propi ha servit perquè el capità manresà marqués a porteria buida i dotés els seus de marge d’error i enfilessin la segona part amb un marge preuat per afrontar el segon temps. S’han abraçat tots els jugadors locals a la banqueta. També l’entrenador Jairo Molero i els seus ajudants, tots ells conscients que eren cada vegada més a prop de sumar la segona victòria de la temporada.
Just abans d’acabar la primera part, Ambrós ha estat a punt de sentenciar en una acció d’estratègia després d’una gran assistència d’Aaron. Ha posat el peu el tanca local per arribar a la passada al segon pal, però ha rematat malament i la pilota s’ha perdut per banda dreta.
No era la primera vegada que el Covisa acabava el primer temps amb avantatge i acaba per cedir una derrota. Ben segur que ho tenien present els manresans, perquè han sortit encara més connectats a la segona i no han deixat respirar Bisontes. S’ho mirava des de la banqueta un Molero entregat, que no ha parat de donar instruccions als seus jugadors.
Altra vegada el Covisa ha marcat només començar. Aquest cop, per mitjà d’Asis en una acció de moltíssima qualitat. El capità ha deixat clavat un defensor amb un control orientat amb el peu esquerre, ha avançat metres, ha retallat cap dins i després de dues amagades, s’ha obert l’espai just i ha col·locat una rematada creuada i ajustada al pal dret de Thiago. Ha ampliat la golejada Joaquín en pròpia porta, que ha refusat malament una passada enrere de Jordi Sánchez.
En els minuts finals, els visitants han tret el porter jugador i han reduït diferències. Però, els gols d’Asis, en una nova recuperació a camp propi, Santa i David Lozano han sentenciat la golejada. L’actuació local ha fet gaudir els aficionats manresans que han omplert les grades del Pujolet. Aquests han lloat l’actuació del seu equip amb aplaudiments i crits d’olé cada vegada que els blanc-i-vermells es passaven la pilota.
Amb aquesta victòria, el Covisa Manresa suma la tercera gran actuació consecutiva i s’enganxa als rivals directes de la classificació del grup 3 de la Segona Divisió B. En la pròxima jornada, els manresans visitaran la sempre complicada pista de l’Industrias. L’equip de Santa Coloma, no passa per un bon moment. En els últims partits, cinc derrotes i un empat.
