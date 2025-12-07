Meritxell Soler bat el rècord de Catalunya a la Marató de València i el deixa en 2:23:49
La fondista de Sant Joan de Vilatorrada ja havia establert nous registres en les proves de la Mitja Marató i els 10 km
Acaba en la novena posició, tot i sortir amb el vintè temps de les participants
Meritxell Soler (Puma) ha batut el rècord de Catalunya a la Marató de València que ja tenia ella mateixa i l'ha deixat en 2:23:49, una marca que la situa en la tercera posició del rànquing històric espanyol. La fondista santjoanenca ha fet una cursa molt regular, que l'ha dut de sortir amb la vintena marca de totes les participants a acabar en la novena posició. L'anterior rècord català el tenia ella mateixa en 2:24:57.
Soler se situa per darrere de Majida Maayouf, amb 2:21:27 i rècord d'Espanya, i de Laura Luengo que té 2:22:31.
La sortida ha estat a les 8:15, s'ha avançat 10 minuts per les condicions climatològiques, amb una temperatura de 14 graus a la sortida i una de prevista d'entre 19 i 21 graus a l'arribada dels corredors d'elit, uns quants graus més dels idonis per atacar els rècords, però sobretot amb una humitat per sobre del 70% encara més excessiva.
La prova femenina l'ha guanyada la keniata Joyciline Jepkosgei, amb un temps de 2:14:00, nou rècord de la Marató de València que estava en 2:14:58 i millor marca de l'any, seguida de la també keniata Peres Jepchirchir, amb un temps de 2:14:42, marca personal i que també hauria estat nou rècord de la prova, i la belga Chloe Herbiet, amb un temps de 2:20:38.
La prova masculina l'ha guanyada el keniata John Korir amb un temps de 2:02:25, millor marca personal, seguit de l'alemany Amanal Petros amb un temps de 2:04:03, nou rècord d'Alemanya, i del noruec Awet Kibrab amb un temps de 2:04:25.
Soler comptava amb una llebre posada per l'organització que li havia de marcar el pas per la Mitja Marató en 1:11:45 per superar el rècord de Catalunya que ella mateixa posseïa en 2:24:57 i baixar de les 2:24:00. Han complert i han passat per la meitat de la cursa en 1:11:37.
La fondista de Sant Joan de Vilatorrada sortia amb el 20è millor temps de totes les participants. Des del primer parcial, ha anat per sota d'aquesta posició. Ha passat els 5 km 13a en 17:01, els 10 km 12a en 33:55, els 15 km 12a en 50:48, els 20 km 13a en 1:07:51, la Mitja 13a en 1:11:37, els 25 km 11a en 1:25:03, els 30 km 10a en 1:42:12, els 35 9a en 1:59:31, els 40 km 9a en 2:16:24 per acabar també novena en 2:23:49.
Aquesta temporada, Meritxell Soler ha batut els rècords de Catalunya dels 10 km, el 9 de novembre a la Cursa dels Bombers, amb un registre de 31:47, i el de la Mitja Marató, el 26 d'octubre a València, precisament, en 1:09:46. El de la Mitja ja era seu, però el dels 10 km era un dels més antics de Catalunya, el tenia la manresana Rosa Morató en 32:06 des del 31 de desembre de 2009.
Soler havia preparat a consciència la Marató de València, que encara no havia pogut córrer per les dificultats d'encaixar-la en el seu calendari. Per això, aquest any va renunciar al Campionat del Món de Tòquio i va fer una estada en altura a Font Romeu fa uns mesos.
La Marató de València està considerada la millor del món per fer-hi marca. «És un circuit Fórmula 1. Sevilla és un Fórmula 2 i el de Barcelona, un Fórmula 3», havia resumit a Regió7 l'entrenador de Soler, Joan Lleonart. «Perquè el traçat està molt ben estudiat. Sempre tens la marinada a favor i, quan t'hauria de tocar de cara, quedes protegit pels edificis», va explicar. A més, no hi ha practicament girs, és completament plana, amb una lleugera baixada al final.
La participació ha estat de 36.000 atletes, el 67% estrangers provinent de 150 països. Ha estat la més multitudinària de la seva història. L’any que ve, ja s’hi haurà d’accedir per sorteig.
