Futbol | Tercera Federació
El CE Manresa s’endú una victòria treballada de Cerdanyola (2-0)
Una rematada de cap d’Ayoub i un gol de penal de Moha Ezzarfani resolen un partit poc lluït i mantenen els blanc-i-vermells en posicions de play-off d’ascens
El CE Manresa s’ha endut una victòria treballada de Cerdanyola (2-0) en un partit poc lluït dels dos equips que s’ha resolt amb una rematada de cap d’Ayoub a l’hora de joc i un gol de penal de Moha Ezzarfani als instants finals. El triomf manté els blanc-i-vermells en posicions de play-off d’ascens.
El conjunt de Sergi Trullàs volia tornar a veure porteria després de l’empat sense gols que va cedir el cap de setmana passat amb el Peralada al Congost. Els blanc-i-vermells van crear prou ocasions per endur-se la victòria i apropar-se al lideratge del grup, però no va ser contundent en la rematada i va deixar escapar una bona oportunitat.
Aquesta vegada, al davant hi tenia un equip de la zona baixa de la classificació. El Cerdanyola està immers en la lluita per no caure en posicions de descens i malgrat que arribava a l’enfrontament després de quatre partits seguits puntuant, encara no ha sumat cap victòria a casa. Tot just quatre empats i dues derrotes.
El CE Manresa ha advertit el porter Àlex Baño amb tres xuts només abans dels vint minuts. El primer, d’Ayoub, en un intent defectuós que s’ha perdut per la línia de fons; el segon, de Moha, entre els tres pals, l’ha aturat Baño sense dificultats; i, l’últim, de Badr, ha estat un cacau des de lluny que ha estat a punt de sorprendre el porter verd. Tot i això, l’ocasió més clara de la primera part l’ha tingut Javi López a la desena de minuts. El davanter ha saltat per sobre Matheus i Sergi Valls, que han perdut la marca de l’exjugador blanc-i-vermell, i ha rematat una centrada perillosa des de l’esquerra. El cop de cap ha sortit prop del pal dret d’Òscar Pulido.
Tot i els tres intents inicials, l’inici del Manresa ha estat poc lluït. Les dimensions reduïdes de les Fontetes i el bloc compacte del Cerdanyola ha complicat la sortida de pilota i l’associació dels blanc-i-vermells al mig del camp. Només quan Àlex Iglesias ha baixat a rebre, ha dirigit les operacions i ha trobat Badr més avançat, els manresans han pogut combinar i superar línies a través de la pilota. S’ho mirava un Sergi Trullàs poc conforme amb el que passava sobre la gespa, que ha provat de fer reaccionar els seus jugadors amb correccions i indicacions constants.
Abans d’acabar el primer temps, Ayoub s’ha endut una passada llarga a l’esquena de la defensa verda i ha provat Baño, que ha reaccionat de pressa i ha refusat el xut potent del davanter blanc-i-vermell.
La segona part ha continuat amb el to descafeïnat dels primers quaranta-cinc minuts. Cap dels dos equips aconseguia crear ocasions i només la pilota parada ha estat capaç de moure el marcador. Al voltant de l’hora de joc, Ayoub ha aparegut al segon pal per rematar amb el cap una molt bona centrada de cantonada de Carlos Portero i avançar el Manresa.
Ha crescut el Cerdanyola, que a l’acció següent ha estat a punt de fer l’empat per mitjà de Soufian Grana, l’exjugador de la Pirinaica que aquest estiu va fitxar pel conjunt verd. A més, Montalban ha perdonat un intent des del punt de penal i Javi López, incomprensiblement, ha xutat fora un un contra un claríssim davant Pulido.
Davant la reacció verda, Trullàs ha mogut la banqueta. Ha fet entrar Falgueras i Aleix Díaz per Matovu i De Pedro. Més tard, també ha introduït Mor Diop i Buenavida per Badr i Àlex Iglesias. Només entrar, Buenavida s’ha desfet d’un defensor i ha provat una vaselina que ha acabat al travesser. Ha perseguit l’acció, s’ha avançat a Soufian, i aquest l’ha fet caure dins l’àrea petita. L’àrbitre ha xiulat penal.
No ha perdonat Moha Ezzarfani i ha sentenciat la victòria manresana amb un xut per baix i ajustat al pal dret de Baño. Amb aquesta victòria, el CE Manresa es manté en posicions de disputar les eliminatòries de promoció d’ascens i espera la visita de la Montañesa, diumenge que ve a les 12h al Congost.
