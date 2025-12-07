El Gimnàstic juvenil suma un punt en un partit sense gols (0-0)
Els manresans aconsegueixen un empat agredolç després de tenir les millors ocasions davant el San Francisco mallorquí
Un Gimnàstic de Manresa juvenil plagat de baixes va arrencar un empat agredolç en la seva visita al camp del San Francisco de Mallorca (0-0) en un duel en què els bagencs van tenir les millors ocasions, especialment durant la segona meitat, però no van aconseguir materialitzar-les. Els d'Òscar Segura són penúltims, però a només un punt de la zona de permanència.
Només començar l'enfrontament, el Gimnàstic va avisar que anava a totes. Renzo Deluchi va servir una falta a l'àrea i la rematada, cortesia de Nico Betancourt, va estavellar-se al pal dret. El partit començava amb igualtat, però els manresans gaudien d'ocasions i inquietaven la porteria de Manuel Casanella. Al quart d'hora de joc, Achraf Hablili tenia una ocasió clara, però un defensa bloquejava la pilota just abans que pugués xutar. La rèplica mallorquina era en forma d'una rematada a l'àrea, només tres minuts després, que Jan Lagunas aturava providencialment. Durant la resta de la primera meitat, malgrat que cap dels dos conjunts tenien ocasions clares, va haver-hi duels intensos, especialment al mig del camp, i no hi havia cap domini clar.
Els manresans van tenir, en canvi, la possessió i les ocasions durant la segona meitat, davant un equip local que es defensava i buscava anotar a través de transicions. Passada la mitja hora de joc, Saúl Barrabés podia anotar, però la seva rematada sortia fregant el travesser. I a poc menys de deu minuts pel final, Raúl Guerra, que acabava d'entrar, tenia una gran ocasió que Casanella desviava a córner en una gran aturada. Els minuts finals van ser d'atac constant dels manresans, amb centrades infructuoses a l'àrea i arribades amb perill, però l'esforç no va tenir recompensa i el Gimnàstic va marxar de Son Bibiloni amb només un punt agredolç.
CD SAN FRANCISCO: Casanella, Verd, Tejada, D’Vaz, Gonzalez, Guzmán, Gil (Avilés 58’), Horrach (Burgaya 71’), Quirós, León (Franco 58’) i Molina (Fernandez 58’).
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Martínez (Olivencia 73’), Arnau, Monsó, Nkosi, Ibars (Rico 83’), Betancourt, Deluchi, Hablili, Barrabés (Guerra 73’) i Vives (Serrano 45’).
ÀRBITRE: Llorenç Rayo, auxiliat per Luis Miguel Díaz i Yeray Alcedo.
