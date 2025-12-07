L'Igualada Rigat guanya el Noia i manté el lideratge amb el Barça
Els arlequinats remunten el 0 a 2 amb què s'ha arribat al descans en una gran segona part, liderats per Matías Pascual, autor de dos gols, acaben per imposar-se per 4 a 2
L'Igualada Rigat no afluixa. Ha gunat el Noia Freixenet per 4 a 2 a les Comes, en un partit en què ha hagut de remuntar a la segona part el desavantatge de dos gols que havien aconseguit els de l'Alt Penedès en menys de 10 minuts. Amb aquest resultat, els arlequinats mantenen el lideratge compartit amb el FC Barcelona.
El gol en pròpia porta encaixat als 39 segons ha condicionat el partit. Joan Ruano ha desviat sense voler una penjada de cullera de Toni Salvadó quan encara els dos equips s'estaven situant a la pista. Els igualadins han reaccionat bé i han posat setge a la porteria de Martí Zapater, convertit en el millor del seu equip. Els jugadors de Carles Cortijo s'anaven carregant de faltes.
No obstant aquest domini, un xut potent i creuat de Jan Curtiellas a l'escaire esquerre de la porteria, inesperat a la sortida d'un bloqueig, ha sorprès Arnau Martínez. Marc Muntané ha demanat temps mort i ha intentat d'espavilar els seus jugadors demanant-los ser "més agressius en defensa".
El partit s'ha anat endurint. La banqueta del Noia ha rebut una targeta groga i ha comès la desena falta a 5:50 del final. A Marc González se li ha escapat la rematada a gol.
Ja no s'ha mogut més el marcador a la primera meitat, malgrat les 15 rematades, 13 entre els tres pals dels arlequinats, una d'elles al travesser de Matías Pascual amb el 0 a 1. A l'Igualada li faltava l'eficàcia que havia tingut el Noia, que amb només 6 xuts havia marcat dos gols. Muntané demanava als seus jugadors que no es precipitessin, mentre que el Noia allargava les possessions al límit dels 45 segons.
Tota l'eficàcia que els arlequinats no havien tingut a la primera part, l'han trobada en el pas pel vestidor. Matías Pascual ha empatat el partit amb dos gols molt seguits. Situat de pivot d'atac, ha desviat primer una penjada de Roger Bars amb un gest tècnic preciós i molt difícil, i després ha aprofitat un refús del porter Martí Zapater.
Amb l'empat, el partit s'ha obert i s'ha convertit per un moment en un anar i venir de camp a camp i en un intercanvi de cops en què els dos porters han mantingut viu el seu equip. A més, tots dos s'han situat a una sola falta de concedir un llançament directe al rival.
Ha estat, precisament, la quinzena falta comesa per Xavi Costa a Matías Pascual la jugada decisiva. Joel Roma l'ha transformada. El Noia també ha tingut la seva ocasió, però Arnau Martínez, que només ha encaixat un gol de les 12 que ha afrontat, ha aturat el xut de Xavi Aragonès.
Amb el Noia llançat a l'atac, Marc Carol ha tancat la victòria en rematar una passada per sota les cames de Roger Bars.
Fitxa tècnica
IGUALADA RIGAT HC (2): Arnau Martínez, Matías Pascual, Joan Ruano, Marc Carol, Miguel Cañadillas -cinc titular-, Marc González, Joel Roma, Roger Bars, Guillem Llorens, Ferran Busquets.
CE NOIA FREIXENET (2): Martí Zapater, Xavi Costa, Pablo Nájera, Toni Salvadó, David Gelmà -cinc titular-, Jan Curtiellas, Xavi Aragonès, Pau Andreu, Gerard Montserrat, Iker Giménez.
ÀRBITRES: Miguel Díaz Cosme i Jonathan Sánchez García.
GOLS: 0-1 (m. 1), Joan Ruano (pp); 0-2 (m. 10), Jan Curtiellas; 1-2 (m. 29), Matías Pascual; 2-2 (m. 31), Matías Pascual; 3-2 (m. 44), Joel Roma; 4-2 (m. 49), Marc Carol.
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica