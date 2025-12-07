Bàsquet/Super Copa Femenina
L’Igualada signa una de les millors actuacions del curs contra el Granollers (79-69)
Les anoienques superen les vallesanes en el partit ajornat de la primera jornada i se situen en tercera posició
El CB Igualada va recuperar amb èxit el partit posposat de la primera jornada contra el CB Granollers (79-69), una entitat que fins llavors militava per sobre seu a la classificació. Les jugadores de Joan Albert Cuadrat van segellar una de les millors actuacions de la temporada després de la victòria d’infart a la pista del Càmping Bianya Roser, que trencava la seva malastrugança en els duels renyits a cara o creu.
Les anoienques es van mostrar sòlides tant en atac com en defensa. Aquesta circumstància ja va quedar palesa en el primer quart, anotant més de vint punts i deixant a les rivals en tan sols tretze. Però el matx no va ser un camí de roses, i menys davant la formació que tenien al davant. Van saber resistir a les estrebades de les contrincants per intentar capgirar la dinàmica en el segon acte. Al final, la bona actuació de totes les jugadores igualadines va ser clau per obtenir el setè triomf i situar-se en tercera posició, a només dues victòries del segon lloc -ocupat per l’AB Premià-, aquell que garanteix la disputa de la fase d’ascens a LF2.
Fitxa tècnica
CB IGUALADA: Blanco 13, Compte 10, Soler 10, Tajahuerce 8, Roqué 17 -cinc inicial- Vidal 3, Enrich 6, Díaz, Nieto 9, Puente 3
CB GRANOLLERS: Coma 6, Ibern 21, Andrés 4, Sardà 22, Cegarra 10 -cinc inicial- Forés 4, Martínez, Vila 2, González, Bonamusa, Torres
ÀRBITRES: González i Gotsens
PARCIALS: 21-13, 36-29, 57-51, 79-69
