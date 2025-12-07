Bàsquet / Tercera FEB, grup C-B
Una mala posada en escena aboca el Navàs a la derrota al feu del Vic (89-81)
Els homes d’Isidre Suau no van sortir amb la intensitat necessària per opositar al triomf
Alioune Fall i Dmytro Zhuravlov són els millors del quadre bagenc
El CB Navàs Viscola va encaixar la tercera derrota del curs, la segona seguida, a la pista del CB Vic-Universitat de Vic (89-81) en un duel marcat per una posada en escena molt dispar entre ambdós conjunts -empatats a la classificació- que va ser clau en l’esdevenir del partit.
Els homes d’Isidre Suau no van sortir amb la intensitat necessària per opositar al triomf. A més, la dura derrota a casa la passada jornada contra el SA Tintina CB Es Castell (62-82) i la baixa de llarga durada de David Yuste tampoc van contribuir en el correcte desenvolupament del seu joc.
Un context que els de la capital d'Osona van aprofitar per fer mal des de l’inici amb un gran encert perimetral que els va permetre obrir escletxa ràpidament per sobre del doble dígit. De fet, al descans la diferència favorable als locals era de quinze punts.
A la represa, la formació bagenca va reaccionar de la mà d’un gran Alioune Fall, autor de 18 punts, 14 rebots i un 29 de valoració, i Dmytro Zhuravlov, 19 punts i 23 crèdits de valoració. En el tercer període van ser capaços d’equilibrar el nivell de joc i mantenir-se amb opcions fins al final. Aquesta perseverança els va portar a reduir la barrera psicològica dels deu punts un cop entrats en els últims deu minuts gràcies als canvis defensius. Tot i que les variants aplicades semblaven reeixir, diversos errors van impedir al Navàs poder emportar-se el triomf a casa.
En la pròxima jornada, el proper diumenge, l’equip de Suau intentarà retrobar-se amb la victòria i les bones sensacions que havien acreditant fins fa poques setmanes davant d’un altre contrincant dur de la zona mitjana, el SESE.
Fitxa tècnica
CB VIC-UNIVERSITAT DE VIC: Pallares 10, Subiranas, D.Vidal 6, Simon 20, Lajay 7 -cinc inicial- Riera 16, C.Vidal, Carrera, Cruz 6, Canal 14, Nguba 10, Arumí
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 11, Monés 9, Zhuravlov 19, Juncadella 7, Montagut 6 -cinc inicial- Fall 18, Boixadera, Bataller 11, Saló, Planell, Costa
ÀRBITRES: Romero i Tauler
PARCIALS: 22-13, 49-34, 68-55, 89-81
- El restaurant de Manresa que enamora els fans de l’arròs: 'Dels millors que he menjat”
- Lluïsa Aliste, alcaldessa de Cardona: «És un orgull poder dir que el meu avi va ser un miner de la mina de sal de Cardona»
- Retencions quilomètriques i accidents marquen el primer dia d’operació sortida del pont a la Catalunya central
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'El cervell no pot processar notícies negatives constantment, la persona es trona insensible i empàtica
- Catalunya prepara canvis a l'ESO: els alumnes de 4t podran triar entre matemàtiques acadèmiques o pràctiques
- Gran preocupació entre els passatgers del bus urbà per l'incivisme de grups d'adolescents a Manresa
- Aliança Catalana irromp amb trencadissa a Berga