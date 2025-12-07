Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet / Lliga Femenina 2

Un Manresa CBF coral i sòlid guanya l’Ointxe (78-58)

L’equip de Marc Rovirosa referma la feina feta en el debut a la lliga amb una actuació de notable alt al Nou Congost contra les basques

Imatges del Manresa CBF - Ointxe de Lliga Femenina 2

Imatges del Manresa CBF - Ointxe de Lliga Femenina 2

Veure Galeria

Imatges del Manresa CBF - Ointxe de Lliga Femenina 2 / Jordi Biel

Pol Vilà

Pol Vilà

Manresa

El Manresa CBF va firmar un partit de notable alt contra l’Smartlog Ointxe (78-58) per sumar la quarta victòria de la temporada a l’LF2 i escalar a la zona mitjana de la taula. Les jugadores de Marc Rovirosa van mantenir una gran regularitat tant a davant com a darrere. Una actuació sòlida i coral que referma la feina feta com a conjunt un cop superades les deu primeres jornades de la competició.

Les manresanes van començar el matx enceses, disposades a decantar el partit en els deu primers minuts. Van fregar els trenta punts i van deixar a les rivals en només deu. A partir d’aquí, van administrar aquesta còmode renda sense perdre la seriositat ni el ritme joc associatiu que les portava a excel·lir. Fins a cinc jugadores van superar la desena de punts: Garcia, Páez, Teixidó, Ortas i Almasque.

En el segon acte, l’encert va davallar notablement fruit, en part, de la pujada en intensitat de les basques, que es van situar a deu un cop conclòs el tercer quart. En el tram final, però, les bagenques van prémer de nou l’accelerador per rubricar el triomf i guanyar confiança de cara als pròxims enfrontaments. El següent, el pròxim dissabte a la pista del Mipelletymas BF Leon a 2/4 de 9 del vespre.

Fitxa tècnica

MANRESA CBF: Sall, Garcia 12, Páez 12, Teixidó 11, Zafra 5 -cinc inicial- Ribera 3, Ortas 12, Beltran, Almasque 17, Martí 6

SMARTLOG OINTXE: Carrillo 2, Etxarte 5, Legarreta 3, Bedia 16, Garai 2 -cinc inicial- Antonio 7, Gutiérrez 7, Badiola 7, Sarasti 7, Cabue 2

ÀRBITRES: Wiot i Romero

PARCIALS: 29-10, 49-29, 59-49, 78-58

