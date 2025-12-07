Messi regna als EUA en l’adeu d’Alba i ‘Busi’
Rich Storry
Leo Messi, de 38 anys, va liderar l’Inter Miami amb dues assistències en la conquesta de l’MLS Cup al guanyar a Vancouver en la final per 3-1. Va ser la primera vegada en la seva història que el club de Florida era campió de la lliga nord-americana. El partit va significar el comiat de Sergio Busquets i Jordi Alba com a futbolistes professionals.
