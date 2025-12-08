Futbol sala
Clàudia Pons es mostra "orgullosa" de les jugadores i del bronze al Mundial de futbol sala
L'entrenadora de Bagà valora com l'equip es va refer de perdre les semifinals i va lluitar pel tercer lloc davant d'Argentina (1-5)
L'entrenadora de Bagà Clàudia Pons s'ha mostrat "orgullosa" pel paper de les seves jugadores, que van aconseguir el bronze en el primer Mundial de futbol sala de la història, que s'ha disputat a Filipines. La preparadora va valorar positivament com les futbolistes es van aixecar després de perdre en semifinals contra Brasil (1-4) per guanyar la final de consolació davant d'Argentina (1-5). El títol va ser per a les brasileres, que van vèncer Portugal en la final per 0-3.
Segons Pons, "no podíem acabar millor. Després del partit contra Brasil era la nostra obligació aconseguir aquesta medalla per la feina feta durant tant temps i també per al futur, per al següent Mundial i les pròximes competicions internacionals". Va afegir que "estic molt orgullosa de la feina de les jugadores. No era gens fàcil jugar aquest partit davant d'una selecció molt incisiva i hem sabut patir i defensar bé. Volíem lluitar per l'or, però quan es va poder tocava lluitar pel bronze i el tenim".
La seleccionadora també va posar en valor què significa aquesta fita. "Som ambicioses i sempre en volem més, però no ha estat un camí fàcil. Hi ha anat sortint inconvenients i les jugadores s'hi han adaptat bé. No és fàcil perquè només les que es posen la camiseta d'Espanya coneixen la pressió i la responsabilitat que hi ha darrere de tanta feina. Mai no ens havíem vist en un Mundial i hem competit amb jugadores joves que donaran molt a parlar i ens servirà d'experiència".
Espanya accedia a aquest Mundial després d'haver aconseguit tres campionats europeus consecutius. A Filipines ha guanyat cinc dels sis partits, però va topar amb un mur massa alt encara, el de Brasil, que caldrà saltar en el futur.
