John Lennon: Imagineu un món vivint en pau i esportivitat
Avui fa 45 anys d’un dia trist. El jove de 25 anys Marc David Chapman assassinava de cinc trets, un d’ells mortal, John Lennon en presència de la seva parella, Yoko Ono. Era davant de l’edifici Dakota de Nova York, on tots dos residien i on tornaven a la nit després d’una jornada de gravació.
Pensareu sobre què té a veure aquesta efemèride, de la qual es faran ressò els mitjans informatius amb total seguretat durant tot el dia, amb l’apartat d’esports d’un diari. Doncs més del que penseu. Perquè John Lennon, més enllà de compondre «Hey, Jude» i que molts desinformats pensin que la lletra va referida al jugador del Madrid Bellingham, va tenir relacions puntuals, però intenses, amb l’activitat esportiva.
Sense anar més lluny, la notícia de l’atemptat contra Lennon es va donar a conèixer als Estats Units interrompent una retransmissió esportiva, la del Monday Night Football, el clàssic dels dilluns de la lliga de futbol americà. El comentarista Howard Cossell va aturar la seva narració del duel entre els Miami Dolphins i els New England Patriots per dir: «Recordin que això només és un joc. No importa qui guanyi, o perdi. Una abominable tragèdia ens ha estat confirmada per ABCNews a Nova York. John Lennon, potser el més famós de tots els Beatles, ha rebut dos trets a l’esquena. Ha estat portat a l’hospital Roosevelt on ha estat declarat mort en arribar. És difícil tornar al joc després d’aquesta notícia».
Però Lennon i els Beatles, pel simple fet de ser de Liverpool, ja portaven l’esport i el futbol a dins. Els reds van ser el seu equip favorit, tot i que als 11 anys va fer un dibuix de la final de la Copa entre l’Arsenal i el Newcastle que faria servir com a portada del disc «Walls and Bridges», del 1974.
Un dels concerts més emblemàtics de la banda havia tingut lloc el 1966 a Tòquio. Va ser al Budokan, el recinte on es va fer el judo als Jocs de la capital japonesa de dos anys abans, un espai gairebé sagrat. En aquesta cita olímpica, Lennon i McCartney van mostrar una altra de les seves aficions, la boxa. Van assistir a uns quants combats i, tornant a «Hey, Jude», una llegenda urbana va fer córrer durant temps que anava dedicada a aquesta pràctica esportiva.
En la seva vida, Lennon va conèixer molts esportistes famosos. El que li va causar més impressió va ser Muhammad Ali quan encara era Cassius Clay, també en la cita del 1964. Però és que després també tindria relació amb el judo a partir de la seva relació amb Yoko Ono. El 1977 va visitar una escola de Fukuoka i es va retratar davant d’una foto de l’inventor d’aquest art marcial, Jigoro Kano (a la imatge).
Per damunt de tot, però, «Imagine». Aquest himne ha estat reproduït en cinc cerimònies inaugurals o de cloenda dels Jocs, com ara els d’Atlanta’96, Torí 2006, Londres 2012, PyeongChang 2018, París 2024 o, com no, Tòquio, però en l’edició del 2020 celebrada el 2021, fins i tot amb intervenció d'Alejandro Sanz. Perquè no hi ha res com imaginar un món en pau i on es visqui amb esportivitat.
