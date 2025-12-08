Esquí de muntanya
Ot Ferrer i Maria Costa donen a Berga i a Santpedor dues places en esquí de muntanya per als propers Jocs d'hivern
Els dos esportistes de l'AE Mountain Runners del Berguedà van quedar sisens a l'esprint de Solitude, primera prova de la Copa del Món, resultats suficients per obtenir bitllet de cara a Milà-Cortina d'Ampezzo
La Catalunya central s'ha assegurat dues places en el debut de l'esquí de muntanya en uns Jocs Olímpics, el proper mes de febrer a Milà i Cortina d'Ampezzo. El berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa, tots dos de l'AE Mountain Runners del Berguedà, van ser sisens a la cursa de Solitude, a Utah, als Estats Units, un resultat suficient per obtenir els punts necessaris.
En el cas d'Ot Ferrer, ja va explicar en una entrevista a Regió7 del passat mes d'abril que si quedava quart en aquesta cursa, ja tenia el bitllet assegurat. Si entrava a la final i quedava cinquè o sisè, però, depenia del resultat del basc Iñigo Martínez de Albornoz, que li prendria el lloc que quedava si guanyava o quedava segon. L'altra plaça per a l'equip estatal pertany al banyolí Oriol Cardona, vigent campió del món.
Finalment, Ferrer va assegurar el lloc en guanyar la seva sèrie i també la semifinal, entrar a la ronda dels sis millors i veure com Martínez de Albornoz quedava últim de la seva semi i, per tant, eliminat. En la ronda decisiva, possiblement amb una baixada de tensió per l'objectiu aconseguit, Ferrer va ser últim just per darrere del gironí Biel Pujol, cinquè. La prova va veure un doblet suís, amb la victòria de Jon Kistler i el segon lloc d'Arno Lietha. Va completar el podi el belga Maximilien Drion du Chapois.
En la competició femenina, Maria Costa ho tenia més complicat perquè havia de quedar per davant d'una competidora també relacionada amb les nostres comarques, l'osonenca Marta Garcia, del CE Cerdanya Skimo Team de Puigcerdà.
A l'hora de la veritat, a Solitude, Costa va fer el do de pit en les sèries. Va guanyar la seva sèrie i va ser segona en la semifinal, la qual cosa li donava accés a la lluita per les medalles. En canvi, Garcia només va poder ser cinquena en la cursa prèvia a la final i en va quedar-ne fora. Aquesta era la diferència que necessitava Costa, que en la cursa definitiva va ser sisena, per arribar als Jocs. En aquesta prova, la victòria va recaure en la francesa Margot Ravinel, per davant de les italianes Giulia Murada i Katia Mascherona.
L'altra plaça per als Jocs ha de ser per a l'andalusa Ana Alonso, habitual parella en els relleus d'Oriol Cardona. Ara mateix es troba lesionada, però es confia que es recuperarà a temps. Si no, Garcia podria optar al segon lloc.
Després d'obtenir aquest èxit, Maria Costa explicava que "hem treballat tot aquest any i estem molt contents. També agraïts als Mountain Runners, a la FEEC [Federacio d'Entitats Excursionistes de Catalunya], al centre de tecnificació i a la família". Ferrer estenia aquest agraïment "a la selecció, que ens ha permès aquest any d'entrenament i els anys anteriors. Estem molt contents d'assolir aquest objectiu que teníem i ara caldrà rematar la feina el 19 de febrer a Milà".
En l'estrena de l'esquí de muntanya a uns Jocs només hi haurà dues proves. En la de relleus mixtos, el lloc ja estava adjudicat a Cardona i Alonso. Tots dos també participaran en l'esprint i Espanya podia aspirar a una altra plaça, tant en homes, com en dones, que són les que s'han endut Ferrer i Costa.
