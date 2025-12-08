Champions
Ter Stegen podria tornar, però Flick ho té clar: "Joan García és el número 1"
El porter alemany del Barça ja s'entrena amb normalitat amb els seus companys i podria entrar a la propera convocatòria
Begoña González/Regió7
Marc André ter Stegen s'ha entrenat aquest dilluns en la Ciutat Esportiva al costat del sallentí Joan García i Wojciech Szczesny, i com ha cofirmat el mateix Hansi Flick en la roda de premsa prèvia al partit de dimarts a la Champions contra l'Eintracht de Frankfurt, el porter alemany del FC Barcelona podria rebre l'alta mèdica i entrar en la convocatòria. No obstant això, el tècnic ha deixat clara situació a la porteria blaugrana: "Joan García és el número 1".
Flick ha estat contundent respecte a la reincorporació del capità del Barça, que porta de baixa des que va ser intervingut el passat 29 de juliol d'una hèrnia lumbar i l'absència de la qual ha creat des de fa mesos una tensió interna en el club. De fet, Ter Stegen havia pronosticat, en les seves pròpies xarxes socials, que només estaria tres mesos fora. El que en el seu moment va portar al fet que el president Joan Laporta amagués amb retirar-li la capitania davant la possibilitat que LaLiga no considerés la baixa de Ter Stegen "de llarga durada", la qual cosa hagués impedit inscriure a Joan García amb part del salari del porter.
Al final de la roda de premsa, quan un periodista ha preguntat a Flick si era conscient que Julian Nagelsmann, seleccionador alemany, havia declarat que Ter Stegen serà el seu porter per al Mundial sempre que es mantingui actiu en el seu equip, el tècnic blaugrana no hi va entrar. "Julian no m'ha contactat", va dir Flick, que sí que ha apuntat que amb Ter Stegen manté una relació fluida quant al seu paper en l'equip. En qualsevol cas, el porter haurà de prendre una decisió respecte al seu futur en el pròxim mercat hivernal.
