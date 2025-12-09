Motociclisme
La Federació Internacional de Motociclisme reconeix les temporades de Josep Garcia i Toni Bou
El pilot surienc i el de Piera van assistir a la gala de final de temporada que reuneix en un mateix escenari més de 50 campions del món de les diferents categories sobre dues rodes
A la ciutat Suïssa de Lausana, banyada per la característica mitja lluna que forma el llac Léman, la Federació Internacional de Motociclisme (FIM) va reunir en un mateix escenari més de 50 campions de les diferents disciplines sobre dues rodes. Entre ells, el pilot d'enduro surienc Josep Garcia i el de trial de Piera, Toni Bou, que van compartir la vetllada amb altres grans campions com Marc Márquez, Daniel Sanders o Toprak Razgatlioglu.
Els premis anuals de la FIM són la trobada més prestigiosa de la comunitat del motociclisme, i reconeix els millors pilots de cadascuna de les categories sota el paraigua de la federació. Enguany, a més, per primera vegada a la història d'aquests reconeixements, la cerimònia es va celebrar a Suïssa, la nació d'origen de la Federació Internacional de Motociclisme. La quinzena edició de la cerimònia que posa el punt i final de la temporada va reunir 1.000 persones al SwissTech Convention Center.
El palmarès de Garcia i Bou
Josep Garcia va tancar una temporada 2025 que el reivindica com una de les referències de l'enduro mundial. Amb la tercera corona consecutiva al campionat d'EnduroE1 i la segona en EnduroGP, Garcia ha dominat amb mà de ferro la competència a la seva categoria, i des de la segona prova del mundial, disputada a Oliana, va prendre el lideratge d'un mundial que va assegurar el darrer dia de competició, a la prova alemanya celebrada a Zschopau.
A la celebració també hi va ser Toni Bou, que de fet hi ha assistit en les quinze edicions d'història de la gala. Aquest any, Bou ha estès la seva llegenda conquerint per dinovena vegada els campionats tant del TrialGP com d'X-Trial. Bou no ha cedit cap títol, ni a l'aire lliure ni sota sostre, des de l'any 2007 i sembla que a mesura que passen els anys guanya amb més autoritat cadascuna de les proves.
