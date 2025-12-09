Futbol | Lliga de Campions
Jules Koundé remunta en tres minuts un partit clau per les aspiracions del Barça
El lateral francès ha convertit dos gols de cap a la represa en la primera nit de Lliga de Campions del nou Spotify Camp Nou
El Futbol Club Barcelona ha derrotat aquest l’Eintracht de Frankfurt per 2-1 en el primer partit de Champions que acull el nou Spotify Camp Nou. Una primera gran nit de Lliga de Campions que va estar a punt de truncar un gol aïllat de Ansgar Knauff. Però una reacció fulminant de l’equip que dirigeix Hansi Flick a la represa amb dos gols de Koundé en tres minuts ha capgirat un duel que pot ser clau en les aspiracions blaugranes per ser entre els vuit primers.
Els primers compassos del matx han estat marcats per un clar domini blaugrana. L’Eintracht renunciava a la pilota i amb un bloc baix molt compacte evitava l’entrada en joc de jugadors claus com Pedri o Fermín. Un Eric García molt actiu, ben secundat per la resta de companys en defensa, truncaven tots els intents de contraatac dels alemanys, i precisament d’una bona recuperació en la pressió ha sorgit la primera jugada de perill real dels de Hansi Flick, que ha acabat amb gol anul·lat a Lewandoski per fora de joc de Raphinha.
I en la primera transició ràpida que ha aconseguit trenar l’equip que entrena Dino Toppmöller, Gerard Martín no va aconseguir tallar una passada a l’espai que ha arribat a Ansgar Knauff, i que el futbolista alemany ha creuat de meravella fent estèril l’estirada de Joan García. El 0-1 a l’electrònic de l’Spotify Camp Nou només ha fet que ratificar les dues propostes de joc: el Barça proposant amb la pilota i l’Eintracht buscant fer mal en transicions ràpides.
Flick ha posat tota la carn a la graella conscient que l’equip necessitava més presència ofensiva, i l’entrada de Marcus Rashford en el lloc de Fermín ha aportat aquesta clarividència en atac. El britànic ha entrat en joc des de l’extrem, i des d’allà mateix ha posat una pilota teledirigida al cap de Koundé perquè el francès empatés.
I des del mateix extrem esquerre, tot just tres minuts després, i en aquesta ocasió després d’un córner servit en curt, Lamine Yamal ha posat una centrada que, de nou Koundé, ha convertit de cap culminant una remuntada fulminant.
