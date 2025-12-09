Natació
El nedador del CN Manresa, Joan Perramon, suma sis podis al Campionat de Catalunya d'hivern
El CN Manresa va participar de les diferent proves amb vuit nedadors de la categoria infantil que van assolir un total de 25 millors marques personals
Regió7
El CN Manresa ha tornat dels Campionats de Catalunya d'hivern en categoria infantil amb sis medalles. Totes elles penjades del coll de Joan Perramon, que va pujar al podi en totes les proves que va participar. Fins a vuit esportistes del club manresà van participar de les diferents proves que es van celebrar entre el 5 i el 7 de desembre a la piscina de 50 metres de Can Llong, a Sabadell. La participació manresana els va col·locar en la 16è lloc en la classificació per equips, d'entre els 64 que hi van participar.
Joan Perramon va ser el nedador més destacat de la comitiva manresana, assolint 6 medalles, una en cada prova que va disputar. Perramon va assolir la medalla de plata en els 400 estils, 400 i 1500 lliures, i 200 esquena; i la de bronze en 800 lliures i 200 estils. A més, en totes menys una va aconseguir la marca mínima per participar als Campionats d'Espanya.
La resta de nedadors van mostrar una clara progressió respecte les competicions anteriors. Arnau Zumaquero i Roc Martín van aconseguir llocs a les finals, mentre que Pere Pujols també va millorar la seves marques. En plana femenina Paula Soler es va aconseguir colar a la final dels 200 braça, mentre que Leire Rodríguez, Yanay Jaramillo i Aina Sucarrats van posar de manifest la seva millora superant marques personals.
