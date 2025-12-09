LA CRISI BLANCA
Xabi Alonso, a punt de ser acomiadat
En una reunió d’urgència en el Bernabéu després de la derrota contra el Celta, Florentino Pérez va estudiar la seva destitució immediata, però va decidir ajornar la decisió fins després del partit de demà contra el Manchester City. Zidane i Arbeloa són els dos noms que tenen més punts per al relleu
Sergio R. Viñas
Ja n’hi ha prou per a Xabi Alonso. La visita del Manchester City de Pep Guardiola al Bernabéu aquest dimecres (21 h) s’ha convertit en un punt de no retorn per a ell. Tot just tres dies després de la desfeta davant el Celta, una nova clatellada seria una ferida mortal per a aquest Reial Madrid. Més fins i tot tenint en compte que davant hi haurà un dels grans anticrists històrics del madridisme.
La victòria de dimecres a San Mamés va ser un oasi enmig d’un llarg desert competitiu, que a la Lliga inclou tres empats a domicili (Rayo, Elx i Girona) i la dolorosa derrota contra el Celta. Una seqüència que ha provocat que l’avantatge de cinc punts contra el Barça després del clàssic del Bernabéu s’hagi convertit en un desavantatge de quatre. És a dir, nou punts perduts en tot just sis jornades.
‘Match ball’ contra el City
Com va avançar El Mundo, diumenge a la nit al Bernabéu hi va haver una reunió de Florentino Pérez amb els seus col·laboradors més pròxims en què es va posar sobre la taula el cessament imminent de l’entrenador basc. La proximitat del partit contra el Manchester City –i la mateixa jerarquia esportiva i fins i tot emocional del rival– va desaconsellar la seva execució, però Xabi ja sap que és al davant d’un match ball i que s’ha activat el sondeig de possibles substituts.
El dit de Florentino ja és damunt el botó vermell i la sensació que impera en l’entorn blanc és que si encara no l’ha pitjat és perquè no té una alternativa que el convenci... ara com ara. Alonso, que coneix perfectament de la seva etapa com a futbolista, no li ha fet mai el pes com a substitut d’Ancelotti, però la insistència d’alguns dels seus col·laboradors va acabar decantant la balança en favor del basc. La convivència amb ell no ha canviat la seva perspectiva en aquests mesos.
En el futbol tot pot canviar en qüestió de dies, però el d’Alonso és avui, en vista dels fets, un projecte clarament fracassat. El tècnic ha acabat per renunciar a gairebé tots els seus principis i s’ha lliurat als capricis de les seves acomodades estrelles, per mirar de sostenir el vaixell a la superfície. Ni rastre de les seves grans apostes (Mastantuono, Güler i Gonzalo), de la seva determinació de col·locar el rendiment al davant de la jerarquia i del promès rock and roll que no es va arribar mai a desplegar, almenys amb una mínima continuïtat. Curiosament, el Madrid més reconeixible i amb un segell de Xabi Alonso més clar es va veure al Mundial de Clubs, en què tot va començar i del qual el tècnic, per alguna raó, renega cada vegada que en té ocasió.
Tres mesos sense Militão
Tampoc ajuden Xabi les seves declaracions, en què aquest mateix diumenge apel·lava a la lesió muscular de Militão –ahir es va saber que serà entre tres i quatre mesos de baixa, una clatellada per a l’equip– i que l’àrbitre "els va trasbalsar" per contextualitzar una derrota que no admetia cap excusa. "Queda molt i un partit dolent a casa es pot tenir", va arribar a dir després de perdre contra el Celta.
El Bernabéu no va trobar arguments per treure ferro de la derrota i va acomiadar l’equip amb una xiulada com gairebé no es recordava. Que sigui a la Lliga i al mig d’un pont festiu en què molts socis s’escapen de Madrid i són reemplaçats per turistes i espectadors ocasionals reforça la importància de la reacció popular. A Champions, amb un públic sempre molt més passional i entregat, la reacció serà insuportable si Guardiola i el seu City s’acaben emportant els tres punts en el partit de demà.
Amb tot, al club assumeixen que Xabi no és l’únic problema, tot i que, com sempre, és el més fàcil de solucionar. Una bona part de la plantilla està sota la lupa. Entre els grans noms, tot just se salven Courtois i Mbappé. Els Vinícius, Valverde, Bellingham i no diguem Rodrygo acaparen més titulars per la seva falta d’entesa amb l’entrenador que per les seves virtuts futbolístiques. L’execució de Xabi Alonso els deixaria directament en el focus, ja sense coartada.
Els possibles substituts
I qui serà el relleu? A Florentino sempre l’ha entusiasmat Jürgen Klopp, però l’alemany, any i mig després de marxar del Liverpool, no sembla en aquesta pantalla, còmode al seu despatx de director de futbol del grup Red Bull. Zinedine Zidane sempre s’ha mantingut a prop del club i ja va sortir al rescat el 2019, fet que ni de bon tros implica que ara hi vulgui tornar, atès que ja pensa a agafar les regnes de França després del Mundial.
Al filial, Álvaro Arbeloa espera torn. I sempre queda el comodí Santiago Solari, un home de club, com a potencial apagafocs, tot i que el candidat intern amb més paperetes sembla l’excampió del món. Un bon amic de Xabi Alonso que va promocionar el Castella aquest estiu després de l’adeu de Raúl, cansat l’excapità d’esperar una oportunitat que no va arribar mai.
