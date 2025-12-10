SANCIONAT A EUROPA
Hansi Flick gestiona amb tacte les «petites decepcions» de Lamine Yamal
Marcos López
A Lamine Yamal no li va agradar gens el canvi contra l’Eintracht. I això que era un canvi estratègic, perquè es va produir en l’últim minut i per enfortir la defensa posant Christensen a l’eix i desplaçant Gerard Martín a la banda esquerra en lloc d’un cansat Balde per derrotar l’Eintracht (2-1).
Roony Bardghji va entrar per suplir la jove estrella blaugrana, que va marxar maleint aquesta decisió de Flick i va obligar els especialistes en lectures de llavis a esprémer el seu talent per descobrir que anava dient camí de la banqueta.
Lamine no va voler ocultar el seu enuig amb el tradicional gest de tapar-se la boca, mentre el tècnic alemany, convençut que era una decisió lògica l’esperava dret. Hi va haver salutació. Ningú va negar la mà a ningú.
També hi va haver salutació després amb Marcus Sorg i Arnau Blanco, els ajudants de Hansi. I es va colar amb el seu indissimulat enuig a la segona fila de la banqueta, a prop de Balde, i assegut al costat de Carles Naval, el delegat, mentre el Barça patia per aguantar aquest valuós 2-1 fins a l’últim sospir d’un estrany partit.
Estrany perquè va començar de mala manera –cinquè partit consecutiu en què l’equip comença perdent i quart en què remunta, només va errar a Stamford Bridge contra el Chelsea– i va acabar amb un triomf que el manté amb possibilitats d’arribar a acabar entre els vuit primers de la Champions. I estrany perquè Lamine Yamal va mostrar el seu enuig, gestionat amb tacte i delicadesa per Flick, que després, i ja a la sala de premsa, va restar tota mena d’importància a aquesta mala cara.
«Lamine ha tingut una petita decepció, però tenia groga i necessitava cames fresques. Aquesta és la raó. Entenc totalment Lamine, perquè ell creu que pot jugar tots els moments»
«No, no és un problema», va argumentar el tècnic, recordant que quan era jugador també sentia aquesta sensació, així que entenia aquest sentiment d’estar «una mica molest». O el que després va qualificar Flick com «una petita decepció». Petits gestos que després es converteixen en grans casos per la dimensió del jugador.
No jugarà a Praga per sanció
«Lamine tenia groga i necessitava cames fresques. Aquesta és la raó. La pròxima vegada seurà a la banqueta», va assenyalar fent broma ja en la roda de premsa. «No, és simplement Lamine i és com és. Entenc totalment Lamine, perquè ell creu que pot jugar tots els moments. Em sembla bé, jo no tinc cap problema», va al·legar l’entrenador blaugrana.
Flick no va voler convertir aquesta «petita decepció» en un cas mediàtic que erosioni el bon moment de l’equip, que ha encadenat el quart triomf: tres en la Lliga i un en la Champions.
«És jove i ho entenc perfectament, perquè també he sigut jugador. Potser jo no ho mostrava així, però ho accepto sense problemes», va arribar a dir Flick, que entén tothom, incloent-hi Lamine Yamal, la gran estrella del Barça, però no es deixa portar pel que pensen els altres.
I els fets parlen per l’alemany, que primer actua –ha tret Lamine en 7 dels 12 últims partits des que va tornar de la pubàlgia– i després reflexiona, sense importar-li que s’enfadin els altres. Ni tan sols Lamine, que es perdrà el duel de Praga el 21 de gener per acumulació de targetes grogues.
La frustració de Lamine
A més, el davanter estava frustrat perquè no va trobar el camí del gol i es va sentir empresonat tàcticament, sobretot en la primera part, quan l’Eintracht, amb un estudiadíssim treball, el va arraconar a la banda, enfrontat a situacions de dos contra un i fins i tot de tres contra un. Va acabar el partit, el seu partit en el minut 89, amb dos xuts, cap a porta. Tots dos bloquejats per la defensa alemanya.
Per això Flick va intervenir en el descans, amb 0-1 al marcador del nou Camp Nou (cinquè partit consecutiu en què el seu Barça comença perdent), fixant els extrems més enganxats a la banda per generar espais per dins i que la pilota arribés més neta a Pedri.
L’entrada de Rashford va modificar aquest paisatge aspre en el qual malgrat no estar lúcid amb els dríblings: tres de bons de vuit intents. Tot i així, i malgrat que no se sentia gens còmode al Camp Nou, va deixar una assistència en un treballat córner en curt. Rashford, Pedri i Lamine, que va ser l’última estació abans que Koundé firmés el 2-1, un cop de cap que pretenia inicialment col·locar la pilota dins l’àrea però que va acabar finalment a la xarxa.
Però això no va conformar Lamine, que va deixar clar que no li va agradar gens el canvi. I Flick, mentrestant, el continuarà canviant.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi