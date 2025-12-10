Hoquei patins | Lliga de Campions
L’Igualada Rigat planta cara, però torna a caure amb el Barça
Els arlequinats deixen escapar dos gols d’avantatge i cedeixen la quarta derrota del curs davant els blaugrana
Miguel Cañadillas es topa amb el travesser just abans de la botzina final
L’Igualada Rigat ha plantat cara, però ha tornat a caure davant el Barça per 2 a 3. El conjunt arlequinat ha deixat escapar els dos gols d’avantatge amb què ha acabat la primera part i han cedit la quarta derrota de la temporada davant el Barça.
Quatre enfrontaments directes i quatre derrotes per l’Igualada. Aquest cop, a la tercera jornada de la Lliga de Campions. No hi ha manera que el conjunt de Marc Muntané trobi la fórmula per endur-se alguna cosa dels partits amb el Barça, l’equip amb qui, això sí, manté un ferm pols en el lideratge de l’OK Lliga —empaten a 28 punts i només els diferencien dos gols en l’average general—.
I això que els arlequinats han començat molt bé. Tot just al minut 4, Marc Carol ha desviat un xut llunyà de Matias Pascual per enganyar Sergi Fernández i avançar els arlequinats al marcador. Ha provat d’empatar el Barça de totes les maneres possibles en els minuts següents. Però, l’exercici de resistència defensiva local, sumat a les aturades salvadores d’Arnau Martínez —amb llançament de penal inclòs—, un travesser i alguns xuts massa desviats han permès mantenir l’1 a 0 fins al tram final de la primera part, quan l’ha trencat Roger Bars des del punt de penal.
Encara abans d’acabar la primera part, Arnau Martínez ha aturat un altre llançament de penal i s’ha endut una ovació massiva del pavelló de Les Comes. Tot i això, després de molt provar-ho, Sergi Llorca ha reduït diferències amb una canonada potentíssima des de gairebé el cercle central que s’ha colat per l’escaire.
La segona part ha començat igual que havia acabat la primera, amb superioritat numèrica arlequinada per una nova targeta blava sobre Ferran Font. Tampoc l’ha pogut aprofitar l’Igualada.
Tot i que Igualada és l’equip que més s’havia acostat a la porteria contrària en el segon temps, el Barça ha capgirat el marcador en tan sols dos minuts. Primer, Xavi Barroso ha situat el 2 a 2 amb un xut des de lluny (minut 40) i, després, Ignacio Alabart ha posat els blaugrana per davant després de culminar un bon contracop blaugrana (minut 42). Poc abans, Arnau Martínez havia aturat el tercer penal dels visitants.
Els arlequinats han provat de rescatar un punt sense porter i amb els cinc jugadors de camp absolutament entregats en les accions ofensives. Han estat a punt d’aconseguir-ho, perquè poc abans de la botzina final, Miguel Cañadillas ha estavellat la bola al travesser.
