EL PARTIT DEL BERNABÉU
El consell surrealista de Guardiola per a Xabi Alonso: "Que pixi amb la seva. Com que no pixarà colònia, li anirà bé"
Manchester City i Reial Madrid s'enfronten aquest dimecres en la sisena jornada de la Lliga de Campions
Sergio R. Viñas
Pep Guardiola, tècnic del Manchester City, va recomanar a Xabi Alonso, al qual s'enfronta en la sisena jornada de la Lliga de Campions i amb el qual va compartir experiències en el Bayern Munic, que "pixi amb la seva", sense deixar-se influir en les seves decisions, convençut que "com no pixarà colònia, li anirà bé".
"Ja us he donat el titular", va fer broma el de Santpedor, irònic i còmode a la sala de premsa de l'estadi Santiago Bernabéu en una compareixença que es va retardar una hora. "Em pregunteu pel futur de Xabi i jo només li desitjo el millor per l'estima que li tinc, però és una resposta que desconec. La veritat la sabeu vosaltres, jo ho desconec. Estic molt lluny", va respondre als mitjans espanyols.
"Que pixi amb la seva i com no pixarà colònia li anirà bé. Ja veuràs", va fer broma en castellà després de deixar en la seva part de la compareixença en anglès una reflexió sobre el poder del tècnic en moments de dificultat. "No estic dins, no sé si els jugadors estan amb ell o no. La jerarquia al final és poder. Si els directius volen donar-li-ho a l'entrenador, el tindrà i si volen donar-l'hi als jugadors, el tindrà ells", va assegurar.
Va restar importància Pep al moment irregular de resultats del Reial Madrid i va traslladar al futbol una comparació realitzada per Sergio Scariolo, tècnic madridista de bàsquet, sobre la competició actual i un calendari que impedeix la regularitat.
"Els meus equips són impressionants, no es poden comparar amb ningú", va ironitzar quan va ser preguntat sobre l'aprenentatge de Xabi en el Bayern i el que veu reflectit en el seu Reial Madrid. "Cada equip és cada equip, cada realitat és diferent i Xabi sap perfectament el que ha de fer. Ens adaptem als jugadors que tenim. Fa quatre dies era líder de LaLiga".
"Vaig llegir fa poc a Scariolo que volem comparar-nos amb l'NBA i hi ha 80 partits, amb moltes derrotes, és un procés, no passa res. No saps com acabarà. A Europa a l'ACB o el futbol es passa d'un costat a un altre. L'important és que els entrenadors i jugadors sàpiguen on estan i que l'equip vagi creixent. Els equips que guanyen al final, són els que creixen durant l'any i en aquest procés hi ha moments que baixes. És impossible amb tants partits i lesions", va afegir.
Va recordar que l'últim campió de la Lliga de Campions va ser el PSG de Luis Enrique després de no quedar entre els vuit primers de la lliga. "Aquesta competició és molt llarga. Al desembre és qüestió de classificar-se. És millor entre els vuit primers i arribar bé a les eliminatòries. L'any passat vam arribar molt malament, amb moltes baixes i ens vam anar fora molt aviat merescudament", va recordar sobre l'últim enfrontament amb el Reial Madrid.
Per això, va assegurar que per a superar a l'equip amb més Copes d'Europa en el seu estadi han de donar el seu màxim nivell.
"No he parlat amb Florentino i no m'ha dit que serà l'últim partit de Xabi Alonso. No puc respondre a hipòtesi. A tots ens passa que si no guanyem partits grans, hi ha dificultat. Sé el rival que ens trobarem demà. Per a guanyar al Reial Madrid en aquesta competició no et val amb ser millor, has de ser molt millor", va sentenciar.
