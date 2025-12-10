Natació
Una plata i un bronze per al Berga Aquàtic al Campionat de Catalunya d'hivern de natació
Martí Soca va pujar dos cops al podi en els 100 i els 200 metres esquena d'infantils de 13 anys en la prova disputada a la piscina del CN Sabadell
Regió7
El Berga Aquàtic Club Esportiu va aconseguir dues medalles en el Campionat de Catalunya d'hivern de natació que es van dur a terme a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. En concret va ser el mateix nedador, Martí Soca, qui va aconseguir els dos metalls en la categoria d'infantils de 13 anys.
En el primer d'ells, els 100 metres esquena, va fer un temps d'1.06.10 i va pujar al tercer graó del podi, amb la qual cosa va aconseguir la medalla de bronze. Només va ser superat pel campió, Erik Baz, del CN Tarraco (1.04.99) i Nazar Tereixtxuk, del GEiEG, amb 1.05.77.
En la distància més llarga, la dels 200 metres esquena, el seu registre va ser de 2.26.67, la qual cosa el va convertir en subcampió de Catalunya de la categoria i guanyador de la medalla de plata. Novament va ser superat per un Erik Baz que es va erigir en el gran dominador de la categoria i va vèncer amb 2.21.84.
Soca, per la seva banda, va dirimir una important batalla amb Lucas Castell, del CN Sabadell, a qui va tenir controlat durant tots els viratges, malgrat, que en els 100 metres es va acostar a menys de mig segon. Finalment, li va treure 64 centèsimes de diferència i va aconseguir la plata. En els mateixos campionats, Abril Subirana va ser 26a en els 50 metres esquena amb 34.85.
