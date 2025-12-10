EL FUTUR SERÀ AIXÍ | Maria López del Rio Pilot de trial
Quan tot i ser campiona d'Espanya, no n'hi ha prou: la pilot de l'Anoia que busca patrocinadors per continuar guanyant
Al palmarès de Maria López destaca el títol estatal de trial en TR2 i la consecució de dos Campionats de Catalunya en Open Femení
De cara a la temporada vinent, la vilanovina necessita comptar amb més suport econòmic per poder competir a escala nacional
Es lleva a 3/4 de sis del matí, agafa la furgoneta amb la moto carregada i se’n va cap a Cervera, on treballa com a tècnica ambiental. A les tres, dina de pressa i es dirigeix a la Pobla de Claramunt per entrenar. «Això mínim tres o quatre dies per setmana», explica Maria López del Rio (Vilanova del Camí, 2000). I, per a ella, ni els diumenges són de descans, «o hi ha cursa o sortim amb la colla». El que és clar és que la jove passa quasi les mateixes hores a peu dret que sobre la seva Beta: «Hi dedico molt de temps perquè m’agrada», diu convençuda.
La Maria va entrar en contacte per primera vegada amb el trial quan era ben petita perquè el seu pare, que ara li fa de motxiller, era aficionat: «Tenia una moto de 50 cc, però la vam vendre», detalla. Amb 15 anys, després de provar amb el bàsquet, va voler-hi tornar i ho va fer de debò, entrenant amb David Sánchez a DSB TRIAL, el seu equip actual. Passada una dècada des del seu retorn, ha estat campiona de Catalunya en Open Femení (2022 i 2023) i d’Espanya a TR2 (2023) en el seu debut: «No m’ho esperava», confessa. Aquesta temporada, just acabada de finalitzar, ha quedat subcampiona a l’Open i quarta en l’estatal, assolint el seu primer podi a TR1, la màxima categoria espanyola.
Tot i els grans resultats obtinguts, la vilanovina destaca que «de cara al 2026, estem buscant patrocinadors per veure si podem continuar competint al Campionat d’Espanya». Es tracta d’un esport on les inscripcions i les llicències «són cares» i, malgrat ser de les millors, «no pot sortir tot de la butxaca». «M’han dit moltes vegades que no, però els qui han dit que sí, ho han fet perquè realment hi tenen ganes», apunta la pilot sobre les empreses que formen part del projecte. Amb tot, la intenció per a l’any vinent és clara: competir a escala nacional, «intentar fer algun podi», i quedar entre les tres millors en la competició catalana.
Amb Berta Abellán i Laia Sanz com a referents, López té assumit que no s’hi podrà dedicar professionalment perquè «vaig començar tard i és difícil». Així, la jove assegura que «l’objectiu és gaudir i sumar experiències, perquè això no dura per sempre. Valoro el fet de poder-ho fer». El trial per a ella és una gran part de la seva vida: «El que més m’agrada és la perseverança que implica, pots estar tota una tarda per pujar una pedra».
La Maria està enfocada a continuar competint i superant-se, «la motivació està a anar millorant, em va molt bé tenir un objectiu de treball», destaca. Al seu temps, l'anoienca té clar que es veu sobre una moto durant molts anys, potser des d’un punt de vista menys exigent i més centrat en l’oci. De tot plegat, es queda amb el valor humà d’aquest esport, «sa i amb molta companyonia», i tot el que l’aporta: «El trial m’ha donat un equip de gent molt bonic, és com una família».
