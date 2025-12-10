Ciclisme
Sant Fruitós tornarà a ser el teló de fons d'una de les grans proves de gravel del 2026
La Gravel Ride Tour és un dels circuits de ciclisme d'aventura que més participants acull de tot el país i que aposta per un traçat per gaudir de la natura i s'allunya de la competitivitat
El circuit també passarà per Igualada el 4 d'abril, en aquest cas, coincidint amb una altra de les grans proves ciclistes a tot el país, com és la VolCat
Regió7
El gravel s'està convertint a poc a poc en la disciplina perfecta per a la gran majoria dels aficionats del ciclisme, una modalitat que t'allunya del perill que representen els cotxes i que t'evita els corriols massa tècnics de la BTT. L'any passat, Sant Fruitós de Bages ja va acollir una prova del circuit Gravel Ride Tour, coincidint amb la disputa de la Copa Catalana de BTT. Prova de l'èxit de la iniciativa, la població bagenca tornarà a ser el teló de fons de la primera de les quatre cites del 2026.
La Gravel Ride Tour és una iniciativa no competitiva que aposta per fer gaudir de la natura a tots els seus participants, permetent-los descobrir paisatges únics i compartir l'experiència amb altres ciclistes. Sant Fruitos serà la primera de les quatre aturades del circuit la temporada 2026. I com que l'any passat el recorregut d'uns 60 quilòmetres amb una mica menys de 1.000 metres de desnivell positiu va agradar, des de l'organització s'ha optat per repetir-lo, i tornar a ensenyar els bonics paisatges d'hivern que ofereix l'entorn de la Séquia i el Bages.
Com ja va passar l'any passat, s'ha apostat per un recorregut ideal per a totes les persones que s'estan iniciant en la disciplina, sense grans desnivells ni zones que requereixin molta habilitat damunt la bicicleta. Tots els interessats a inscriure's a la iniciativa ho pot fer mitjançant aquest enllaç. Hi ha dues tarifes: una de 28 euros que inclou el servei d'avituallament i un obsequi per a cada participant; i una altra de 35 euros que a més de l'anterior suma un tiquet per gaudir d'un dinar amb paella per recuperar forces.
Edició especial per la VolCat
La segona de les quatre aturades del circuit ciclista també tindrà lloc a la Catalunya central, concretament el 4 d'abril a Igualada. La capital de l'Anoia acollirà la prova dins del programa d'activitats de la VolCat, una de les curses de BTT més emblemàtiques del país. En aquest cas, encara no s'ha publicat el recorregut complet de la prova no competitiva, tot i que sí que se'n detalla el quilometratge, que com en el cas de la de Sant Fruitós, vorejarà la seixantena. La inscripció per la cita a Igualada serà de 49 euros en el cas de la bàsica, i de 56 euros si el que es vol és dinar paella.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista