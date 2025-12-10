Trial
Toni Bou davant el repte de consolidar el primer lloc al mundial: "La carrera em portarà al límit i vull saber on estic"
El pilot de Piera encapçala la classificació amb 55 punts, onze de marge sobre el basc Jaime Busto, que en la prova a l'illa de la Reunió li va robar el triomf a última hora
Regió7
El pilot de Piera, Toni Bou, afronta la darrera prova del campionat d'X-Trial aquest 2025 amb la intenció de consolidar el lideratge de la classificació general i refer-se de la segona posició aconseguida en la prova celebrada a l'illa de la Reunió. Bou és líder amb 55 punts, 11 de marge amb el pilot basc de Gas Gas, Jaime Busto, que va ser qui va trencar amb el ple de victòries que registrava el pierenc en aquest inici de temporada sota sostre.
La prova d'aquest cap de setmana a la localitat italiana de Ponte di Legno serà especialment important, ja que es tracta d'una cita doble (es disputarà divendres i dissabte a les 8 de la tarda) i on, per tant, hi ha molts punts en joc. Serà doncs una prova de foc per l'anoienc, que es mostra satisfet del seu inici de temporada "tot i que físicament no vaig començar al cent per cent, i haurem de mantenir la concentració al màxim durant les dues jornades de competició per marxar a l'aturada nadalenca amb un bon marge de punts. La carrera em portarà al límit i vull saber on estic".
Bou va guanyar les dues primeres proves del mundial sota sostre disputades a Andorra la Vella i Madrid de manera incontestable. Només una gran actuació del pilot basc de Gas Gas, Jaime Busto, va esguerrar el ple de victòries del de Piera a l'exòtica illa de la Reunió. Una cita en què Bou es va haver de conformar amb la segona posició després d'una errada que li va costar 5 punts al penúltim sector de la final.
Aquesta quarta aturada del mundial es disputarà al Palasport, una instal·lació esportiva de grans dimensions de la localitat italiana de Ponte di Legno, a la regió de Llombardia. Una zona on l'esquí i el patinatge artístic són els grans esports, però que també ha visitat en diverses ocasions altres motos de trial. Sobretot a l'aire lliure, entre els quals diverses proves del Campionat Nacional italià, i l'any 2022, el Campionat del Món.
