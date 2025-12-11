Els jugadors del Baxi Manresa inspiren els joves de l’Escola de Noves Oportunitats
Retin Obasohan, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Max Gaspà, Agustín Ubal i Álex Reyes comparteixen les seves experiències al centre que dirigeix la Fundació Ampans
L'esforç, el compromís, la perseverança i la creença en un mateix per aconseguir els objectius. Aquests han estat els valors que han transmès aquest dijous els jugadors del Baxi Manresa a més d'un centenar de joves de 16 a 24 que volen reprendre els estudis o trobar una oportunitat laboral a l'Escola de Noves Oportunitats, al carrer de la Maternitat d'Elna de Manresa. Després de superar aquest dimecres el Cedevita Olimpija a l'Eurocup oferint la millor versió de la temporada, Retin Obasohan, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Max Gaspà, Agustín Ubal i Álex Reyes van compartir les seves experiències personals al centre, també anomenat FAR (Formació, Aprenentatge i Repte), que gestiona la Fundació Ampans conjuntament amb la Fundació Intermèdia.
Els jugadors, l'entrenador Diego Ocampo i el president, Josep Maria Herms, han arribat al centre cap a 2/4 de 12 del matí, i els alumnes ja esperaven la seva arribada en una aula on ha tingut lloc la seva compareixença. Miriam Lozano, coordinadora pedagògica, i Lluís Sánchez, president d'Ampans, han fet la presentació de la trobada. Tots dos han destacat la rellevància que té aquest programa del SOC (Servei Públic d'Ocupació de Catalunya) a la Catalunya central, on actualment hi ha 290 alumnes i que aquest any ha celebrat el seu desè aniversari. Des del 2015 hi ha hagut 2.340 participants, 553 retorns al sistema educatiu, 523 insercions laborals i 584 joves que han fet pràctiques professionals. La seu a Manresa es va inaugurar el maig del 2023.
Lozano ha explicat que el programa "ofereix noves oportunitats a aquells joves que no estudien ni treballen i que venen aquí a aprendre un ofici, buscar sectors que els puguin interessar i conèixer el món laboral i educatiu per continuar els seus estudis, que és el nostre objectiu". El FAR presenta diferents alternatives: es pot acabar l'ESO a través de l'institut Obert de Catalunya, es poden cursar itineraris formatius, i per als nouvinguts també hi ha l'itinerari Primeres Oportunitats per aprendre o reforçar i aprendre el català.
Per la seva part, Sánchez, ha posat èmfasi en l'esforç per obtenir els objectius desitjats. "El que compta no és la intel·ligència que pugui tenir una persona, sinó les ganes de voler saber i aprendre". El president d'Ampans ha posat d'exemple els jugadors del Baxi. "Per què guanyen? Perquè tenen actitud, companyonia i treball en equip. La vostra vida serà això, actitud i un treball d'equip de tots", ha assenyalat. A més, ha fet servir el terme 'far', el mateix nom del centre, per explicar la seva importància a l'hora de guiar les embarcacions, de la mateixa manera que fa l'escola per indiciar el camí que han de seguir els joves.
Seguidament, van prendre protagonisme alguns dels alumnes que integren el programa per donar a conèixer com han arribat al programa, en quina etapa es troben després d'haver arribat al centre i com ha canviat la seva perspectiva de futur. Unes intervencions que han estat seguides amb molta atenció per tota la delegació de la plantilla manresana desplaçada a l'esdeveniment.
Tot seguit, ha estat el torn dels jugadors, que han respost les preguntes plantejades pels alumnes. Cada un ha exposat les seves experiències de vida, també aquelles de crues que requereixen un exercici de superació i fortalesa mental, i una sèrie d'anècdotes força interessant sobre aspectes curiosos. Entre altres qüestions, han parlat sobre estudis, estils de vida, moment en què es van iniciar el bàsquet, la pressió, les desavinences i el joc en equip.
El president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, ha clos l'acte proposant tres sabers clau per als joves del centre. En primer lloc, creure en nosaltres mateixos. "Encara que ens diguin que no ho podem fer, que no serem capaços, hem de demostrar determinació, com els jugadors. Ells han de fer front a crítiques en pavellons amb molta gent". En segon lloc, la importància de l'entorn i la companyonia. "El camí no es fa sol. Necessitem companys, amics i família que ens ajudin a tirar endavant els nostres objectius". Finalment, la superació davant les adversitats. "Hi ha jugadors que han tingut una vida molt difícil, plena de traves, i malgrat això han arribat on són ara. Cada dia treballen, es tornen a aixecar i creuen en ells. Treballar dur és l'única manera de mantenir-se al cim".
