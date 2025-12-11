Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Manresa CBF anuncia que s'han perdut dos talonaris de Loteria de Nadal

Es tracta del 142 i del 183 del número 15033, el que juga el club magenta des de fa anys

El primer equip del Manresa CBF en un temps mort

El primer equip del Manresa CBF en un temps mort / Jordi Biel

Regió7

Manresa

El Manresa CBF (Club Bàsquet Femení) informa que s'han perdut dos talonaris del número 15033, que és el que juga el club des de fa anys.

Es tracta del talonari número 142, amb les participacions que van de la 3.526 a la 3.550, i el talonari número 183, amb les participacions que van de la 4.551 a la 4.575.

