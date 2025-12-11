Loteria
El Manresa CBF anuncia que s'han perdut dos talonaris de Loteria de Nadal
Es tracta del 142 i del 183 del número 15033, el que juga el club magenta des de fa anys
Regió7
Manresa
El Manresa CBF (Club Bàsquet Femení) informa que s'han perdut dos talonaris del número 15033, que és el que juga el club des de fa anys.
Es tracta del talonari número 142, amb les participacions que van de la 3.526 a la 3.550, i el talonari número 183, amb les participacions que van de la 4.551 a la 4.575.
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’advocat Ignacio de la Calzada: 'Molts treballadors perden indemnitzacions per aquest error
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- Els populars banys termals de Llo de l'Alta Cerdanya, tancats per un incendi
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Rosalía interromp una entrevista per...una panerola