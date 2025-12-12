Trial
Toni Bou guanya en la primera jornada a Itàlia i amplia la diferència al capdavant del Mundial de X-Trial
El pierenc derrota els seus perseguidors en la lluita pel títol en un cap de setmana de dues proves a Ponte di Legno
El pierenc Toni Bou ha tornat al camí de la victòria en el Mundial de X-Trial. Després de no haver pogut aconseguir-la a l'illa de la Reunió, en la darrera cita, el pilot de Piera ha vençut amb facilitat en la primera de les dues proves que s'han de disputar aquest cap de setmana a la localitat italiana de Ponte di Legno, a prop de la frontera amb Suïssa.
Bou (Montesa) ja ha estat el millor en una Q1 que ha classificat també Jaime Busto (Gas Gas) i Harry Hemingway (Beta). Després s'ha classificat per a la final Gabriel Marcelli, company de Bou.
En aquesta, no hi ha hagut color. L'anoienc ha estat l'únic fiable, amb dos zeros i 12 punts de penalització. Una bona zona quatre ha donat el segon lloc del podi a Marcelli i Busto ha estat tercer en el desempat amb el britànic. Ara Bou té 75 punts, per 59 del basc i 44 del gallec. Dissabte, nova prova al mateix lloc.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulen una xarxa criminal liderada per un metge conegut a les xarxes que traficava amb medicaments il·legals i dopants
- Dos Guàrdies Civils fora de servei salven un home que es trobava en estat greu a l'interior d'un cotxe a Sallent
- El restaurant TemPo de Manresa tancarà el 28 de desembre
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Ernest Larroya munta una Trobada de Bateries per La Marató: 'El meu pare es va morir de càncer i jo volia aportar el meu granet de sorra a Manresa