Toni Bou guanya en la primera jornada a Itàlia i amplia la diferència al capdavant del Mundial de X-Trial

El pierenc derrota els seus perseguidors en la lluita pel títol en un cap de setmana de dues proves a Ponte di Legno

El pierenc Toni Bou, en acció

El pierenc Toni Bou, en acció / Repsol Honda

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El pierenc Toni Bou ha tornat al camí de la victòria en el Mundial de X-Trial. Després de no haver pogut aconseguir-la a l'illa de la Reunió, en la darrera cita, el pilot de Piera ha vençut amb facilitat en la primera de les dues proves que s'han de disputar aquest cap de setmana a la localitat italiana de Ponte di Legno, a prop de la frontera amb Suïssa.

Bou (Montesa) ja ha estat el millor en una Q1 que ha classificat també Jaime Busto (Gas Gas) i Harry Hemingway (Beta). Després s'ha classificat per a la final Gabriel Marcelli, company de Bou.

En aquesta, no hi ha hagut color. L'anoienc ha estat l'únic fiable, amb dos zeros i 12 punts de penalització. Una bona zona quatre ha donat el segon lloc del podi a Marcelli i Busto ha estat tercer en el desempat amb el britànic. Ara Bou té 75 punts, per 59 del basc i 44 del gallec. Dissabte, nova prova al mateix lloc.

TEMES

