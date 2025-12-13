Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bàsquet/Lliga Femenina

El Cadí la Seu obté una victòria de prestigi a la pista de l'IDK, una de les sensacions de l'any (70-75)

Niaré lidera les urgellenques a la quarta victòria, que les situa dues per damunt del descens i permet que, fins i tot, puguin pensar en la Copa

Les jugadores del Cadí la Seu han aconseguit una important victòria a Sant Sebastià

Les jugadores del Cadí la Seu han aconseguit una important victòria a Sant Sebastià / Arxiu/Agustí Peña

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Cadí la Seu ha assaltat la pista del quart classificat, un IDK Euskotren que s'ha inserit amb mèrit entre els millors equips de la lliga en el tram inicial de la temporada (70-75). Les jugadores d'Isaac Fernández, però, han actuat amb una gran solvència, han mantingut el partit igualat fins al tram final i han sabut jugar millor els moments decisius, amb una Niaré liderant l'equip, amb 16 punts i dos tirs lliures molt importants.

Amb aquest resultat, el Cadí posa dos partits de diferència sobre el descens ja que l'Spar Gran Canària ha hagut d'ajornar el seu duel contra l'Uni Girona per la tempesta de les illes. A més, a falta de la jornada de diumenge, se situa a un sol partit de la Copa, tot i que té un calendari difícil, amb dos derbis inclosos.

En el partit, després que cap dels dos equips aconseguís grans diferències en el duel, l'encert de Gervasini, que ha permès obrir una bretxa curta, però suficient, i els tirs lliures anotats per Niaré, Raventós i Aguilar han permès endur-se un triomf de prestigi.

IDK EUSKOTREN: Erauncetamurgil 5, Buch 12, González 5, Ejim 9, Faye 10 -cinc inicial- Murua 3, Tulonen, Robinson 24, Ariztimuño 2 i Jump

CADÍ LA SEU: Aguilar 9, Raventós 13, Palma 1, Ridard 7, Niare 16 -cinc inicial- Gervasini 8, Gonzales 12, Mata 5, Werth 4, morales, Hollingshed

ÀRBITRES: Baena, Olivares i Lázaro

PARCIALS: 16-19, 34-37, 53-56, 70-75

