Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu obté una victòria de prestigi a la pista de l'IDK, una de les sensacions de l'any (70-75)
Niaré lidera les urgellenques a la quarta victòria, que les situa dues per damunt del descens i permet que, fins i tot, puguin pensar en la Copa
El Cadí la Seu ha assaltat la pista del quart classificat, un IDK Euskotren que s'ha inserit amb mèrit entre els millors equips de la lliga en el tram inicial de la temporada (70-75). Les jugadores d'Isaac Fernández, però, han actuat amb una gran solvència, han mantingut el partit igualat fins al tram final i han sabut jugar millor els moments decisius, amb una Niaré liderant l'equip, amb 16 punts i dos tirs lliures molt importants.
Amb aquest resultat, el Cadí posa dos partits de diferència sobre el descens ja que l'Spar Gran Canària ha hagut d'ajornar el seu duel contra l'Uni Girona per la tempesta de les illes. A més, a falta de la jornada de diumenge, se situa a un sol partit de la Copa, tot i que té un calendari difícil, amb dos derbis inclosos.
En el partit, després que cap dels dos equips aconseguís grans diferències en el duel, l'encert de Gervasini, que ha permès obrir una bretxa curta, però suficient, i els tirs lliures anotats per Niaré, Raventós i Aguilar han permès endur-se un triomf de prestigi.
IDK EUSKOTREN: Erauncetamurgil 5, Buch 12, González 5, Ejim 9, Faye 10 -cinc inicial- Murua 3, Tulonen, Robinson 24, Ariztimuño 2 i Jump
CADÍ LA SEU: Aguilar 9, Raventós 13, Palma 1, Ridard 7, Niare 16 -cinc inicial- Gervasini 8, Gonzales 12, Mata 5, Werth 4, morales, Hollingshed
ÀRBITRES: Baena, Olivares i Lázaro
PARCIALS: 16-19, 34-37, 53-56, 70-75
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Sembla la Sagrada Família, però és en un petit poble de Tarragona: una joia modernista d'un deixeble de Gaudí que per poc no arriba a existir
- El grup Casablanca adquireix la cocteleria Glaç de Manresa
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Ensurt per un escalfador que fumejava en una clínica dental del passeig de Pere III de Manresa