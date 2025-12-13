Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa no aprofita el seu moment i rep un dur cop de l'Industrias B (6-4)

Els bagencs concedeixen massa en defensa a l'inici, fallen el penal que els deixava a un gol i són castigats per un rival per a la salvació que s'escapa a vuit punts

David Lozano, una de les amenaces ofensives del Covisa, no ha tingut el seu dia

David Lozano, una de les amenaces ofensives del Covisa, no ha tingut el seu dia / Oscar Bayona

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Covisa Manresa es podia haver posat a dos punts de la salvació guanyant avui a Santa Coloma, però ha pagat cars els errors. L'efectivitat l'ha condemnat i veu com un rival directe, que ha tret més partit dels seus bons moments, s'escapa a vuit punts.

No ha començat bé el partit ja que, als tres minuts, l'Industrias B s'ha avançat en una descàrrega de Leguizamón davant d'Ambròs que ha aprofitat Pol Navarro entrant per la dreta. Tot seguit, s'ha passat en pocs segons de l'empat, en una centrada d'Ambròs a la qual no ha arribat Oriol Morros, al segon dels locals, de Dídac a la contra.

Per sort, Checa ha marcat tot seguit, d'esperó a passada d'Albadalejo, però Lozano ha errat una ocasió claríssima i, a més, el Covisa ha entrat en cinc faltes. Llavors, Marc Cella ha errat en la sortida, ha aturat el xut de Ràfols, però no el de Marcos Evar per al 3-1.

A més, Albadalejo ha enviat una bola al pal abans del descans i, als tres minuts de la represa, una bona sortida de pressió local ha acabat amb el 4-1, de Lokmane, que ha trobat l'esquena a un Asís sense ajudes.

Aleshores han arrencat deu minuts d'ocasions molt clares d'Aaron, Lozano i Asís al pal, en jugades en què la pilota no volia entrar. Fins que Albadalejo ha anotat a vuit minuts després d'un servei de banda de Checa. El setge manresà era total i, després de dues aproximacions més, els àrbitres han indicat un penal de Walter a Albadalejo. Però el porter l'ha aturat a Asís i, en l'acció següent, ha evitat un altre gol d'Aaron.

Aquesta jugada ha semblat fer mal al Covisa, que ha vist com l'Industrias respirava i Leguizamón posava a prova Cella. Després, a sobre, Aaron ha rebut la segona targeta groga i ha estat expulsat. La superioritat l'ha aprofitada l'equip local i Paterna ha marcat en un dos contra el porter. El moment manresà ja havia passat i, a sobre, una indecisió ha provocat el 6-2 de Joan. Els gols finals de Checa i Albadalejo ja han arribat massa tard.

