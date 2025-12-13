Futbol sala/Segona Divisió B
El Covisa Manresa no aprofita el seu moment i rep un dur cop de l'Industrias B (6-4)
Els bagencs concedeixen massa en defensa a l'inici, fallen el penal que els deixava a un gol i són castigats per un rival per a la salvació que s'escapa a vuit punts
El Covisa Manresa es podia haver posat a dos punts de la salvació guanyant avui a Santa Coloma, però ha pagat cars els errors. L'efectivitat l'ha condemnat i veu com un rival directe, que ha tret més partit dels seus bons moments, s'escapa a vuit punts.
No ha començat bé el partit ja que, als tres minuts, l'Industrias B s'ha avançat en una descàrrega de Leguizamón davant d'Ambròs que ha aprofitat Pol Navarro entrant per la dreta. Tot seguit, s'ha passat en pocs segons de l'empat, en una centrada d'Ambròs a la qual no ha arribat Oriol Morros, al segon dels locals, de Dídac a la contra.
Per sort, Checa ha marcat tot seguit, d'esperó a passada d'Albadalejo, però Lozano ha errat una ocasió claríssima i, a més, el Covisa ha entrat en cinc faltes. Llavors, Marc Cella ha errat en la sortida, ha aturat el xut de Ràfols, però no el de Marcos Evar per al 3-1.
A més, Albadalejo ha enviat una bola al pal abans del descans i, als tres minuts de la represa, una bona sortida de pressió local ha acabat amb el 4-1, de Lokmane, que ha trobat l'esquena a un Asís sense ajudes.
Aleshores han arrencat deu minuts d'ocasions molt clares d'Aaron, Lozano i Asís al pal, en jugades en què la pilota no volia entrar. Fins que Albadalejo ha anotat a vuit minuts després d'un servei de banda de Checa. El setge manresà era total i, després de dues aproximacions més, els àrbitres han indicat un penal de Walter a Albadalejo. Però el porter l'ha aturat a Asís i, en l'acció següent, ha evitat un altre gol d'Aaron.
Aquesta jugada ha semblat fer mal al Covisa, que ha vist com l'Industrias respirava i Leguizamón posava a prova Cella. Després, a sobre, Aaron ha rebut la segona targeta groga i ha estat expulsat. La superioritat l'ha aprofitada l'equip local i Paterna ha marcat en un dos contra el porter. El moment manresà ja havia passat i, a sobre, una indecisió ha provocat el 6-2 de Joan. Els gols finals de Checa i Albadalejo ja han arribat massa tard.
