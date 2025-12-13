Waterpolo/Segona Divisió masculina
L'Adbisio CN Manresa remunta al final i derrota el Canoe, un rival directe, per situar-se quart (12-11)
Un gol a poc més d'un minut per al final d'Ivan Rey permet que els jugadors de David Torilo guanyin el quart partit dels darrers cinc partits i igualin l'average amb els madrilenys
Regió7
L'Adbisio ETL Global CN Manresa s'està refent de les derrotes inicials en la Segona Divisió de waterpolo. En un partit que ha arrencat una hora i quart tard perquè els visitants s'han quedat aturats a l'AVE a mig camí, els homes de David Torilo han superat un rival directe, el Canoe, i remuntant al final. Un gol d'Ivan Rey a poc més d'un minut i la defensa final de l'equip han decantat un xoc que permet que els bagencs es consolidin en el quart lloc, amb quatre punts sobre l'adversari d'ahir i amb l'average empatat, ja que es va perdre a la seva piscina per la mateixa diferència en el debut.
I ha estat després d'una remuntada, ja que el Canoe s'ha avançat de dos gols a l'inici del tercer parcial (6-8). Han estat importants, en aquest moment, un gol de David Holgado abans de l'últim descans i empatar tot seguit, mitjançant Martí Puerta. Tot i que l'equip forà s'ha avançat dues vegades més, fins al 9-10, Torres i Holgado han capgirat el marcador. Ha empatat a onze gols Olmeda i, a 1.10 per al final, Ivan Rey ha fet el gol del triomf.
Després, ha calgut una defensa en inferioritat per segellar el tercer triomf en quatre partits a casa abans de viatjar a Màlaga dissabte que ve.
ADBISIO ETL GLOBAL CN MANRESA: Albacete, Biel Fernández, Puerta 1 ,Del Blanco, Serra 1, Holgado 2, Mayol 1, León 1, Jordi Martínez, Ivan Martínez 2, Estany, Rey 2, Torres i Wilson (p)
GEODESIC REIAL CANOE: López, Miguel Luengo, Serrano, Pilling, Rafa Luengo, Rico 4, Bermejo, Used 4, Olmeda 1, Márquez, Portillo, Quero 2 i Gómez (p)
ÀRBITRES: Cercavins i Muntané
PARCIALS: 4-3, 2-3, 1-2, 5-3
