Trial/Mundial X-Trial
Toni Bou venç per segon dia seguit a Itàlia i el seu màxim rival punxa
Jaime Busto queda últim després de dues errades i el pierenc ja té 23 punts d'avantatge respecte de Marcelli, que és segon de Mundial
El pierenc Toni Bou ha aconseguit aquest dissabte a la nit la victòria en la segona cursa del Mundial de X-Trial, sota sostre, que s’ha disputat aquest cap de setmana a la localitat italiana de Ponte di Legno. A més, el pilot de Montesa ha vist com el seu màxim rival fins ara en la classificació general, el basc Jaime Busto, quedava quart en la primera classificatòria, havia de disputar la repesca i en aquesta finalitzava últim després de dues errades grosses seguides, la qual cosa li fan sumar un sol punt. Ja és a 28 del líder.
Per la seva banda, Bou ha tornat a fer el triplet de vèncer en la qualificatòria, la superpole i la final, en què només va tenir la competència del seu company Gabriel Marcelli, que se situa segon del campionat, a 23 punts del primer i amb cinc sobre Busto. Harry Hemingway i Matteo Grattarola, tots dos amb Beta, han estat els dos protagonistes de pedra inesperats de la final.
