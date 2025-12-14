El Berga esclafa el Pallejà i retalla distàncies amb el líder (6-0)
Els del Berguedà es troben a només un punt dels dos equips capdavanters després de golejar un equip de la part alta que no va oferir les seves millors prestacions
El Berga va golejar a plaer al Pallejà (6-0) en un duel on els del Baix Llobregat, que ocupen la sisena posició, no van oferir la seva millor cara. En canvi, els locals van estar molt encertats de cara a porteria i van aconseguir un gran resultat. L'equip de Manuel Parralo es manté tercer, però ja a només un punt del líder, el Fundació Terrassa, i també a un punt del segon, el Puig-reig, amb qui s'enfronta la setmana que ve.
Els del Berguedà van sortir molt bé al partit davant un conjunt visitant que patia i que es mostrava molt més dèbil del que havia demostrat a les primeres jornades. Al quart d'hora de joc, Oriol Puigbò feia una centrada que Ramon Artigas rematava a plaer per obrir la llauna i, només set minuts després, Guillermo Martínez culminava una jugada personal amb un xut creuat que entrava a la porteria de Manuel Gámez. Tot i tenir moltes més ocasions, el resultat a la mitja part va ser de 2-0.
Tot i el domini pel que fa a joc i la superioritat al marcador, els locals no es van deixar anar i van mantenir una intensitat alta. Als tres minuts de la represa, Oriol Ruiz rematava una nova centrada i feia el tercer. Tres minuts després queia el quart, quan Alasana Sonko culminava una jugada a pilota parada. Els jugadors seguien a bon nivell i, ja a les acaballes, Iker Sánchez, que havia entrat al segon temps, es convertia en protagonista anotant el cinquè gol després d'una jugada individual i un xut que picava al pal abans d'acabar a la porteria. El mateix Sánchez arrodonia la golejada servint el sisè a Gerard Castaño, que va xutar i, malgrat que la pilota va rebotar en un defensa, va arribar a la xarxa.
CE BERGA: Gil, Sonko (Castaño 55’), Ruiz, Mulero (Donat 64’), Cáceres (Torres 55’), Puigbò, Hualpa, A. Hernández (Ceesay 70’), O. Hernández, Artigas (Sánchez 55’) i Martínez.
CF PALLEJÀ: Gámez, Pons, Cifuentes (Carrillo 64’), Fernandez (Lopez 46’), Nuevo (Navarro 46’), Degorgue (Lozano 64’), Bracero, Azizi (Sañas 46’), Gosa (Bozal 70’), Lee i Bernudez.
ÀRBITRE: Arnau Gil, auxiliat per Jan Vílchez i Pau Capel.
GOLS: 1-0 Artigas min 15, 2-0 Martínez min 22, 3-0 Ruiz min 48, 4-0 Sonko min 51, 5-0 Sánchez min 83, 6-0 Castaño min 89.
