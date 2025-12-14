Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Berga esclafa el Pallejà i retalla distàncies amb el líder (6-0)

Els del Berguedà es troben a només un punt dels dos equips capdavanters després de golejar un equip de la part alta que no va oferir les seves millors prestacions

Ramon Artigas celebra el primer gol del partit

Ramon Artigas celebra el primer gol del partit / Eduard Vega

Lluc Grandia

Berga

El Berga va golejar a plaer al Pallejà (6-0) en un duel on els del Baix Llobregat, que ocupen la sisena posició, no van oferir la seva millor cara. En canvi, els locals van estar molt encertats de cara a porteria i van aconseguir un gran resultat. L'equip de Manuel Parralo es manté tercer, però ja a només un punt del líder, el Fundació Terrassa, i també a un punt del segon, el Puig-reig, amb qui s'enfronta la setmana que ve.

Els del Berguedà van sortir molt bé al partit davant un conjunt visitant que patia i que es mostrava molt més dèbil del que havia demostrat a les primeres jornades. Al quart d'hora de joc, Oriol Puigbò feia una centrada que Ramon Artigas rematava a plaer per obrir la llauna i, només set minuts després, Guillermo Martínez culminava una jugada personal amb un xut creuat que entrava a la porteria de Manuel Gámez. Tot i tenir moltes més ocasions, el resultat a la mitja part va ser de 2-0.

Tot i el domini pel que fa a joc i la superioritat al marcador, els locals no es van deixar anar i van mantenir una intensitat alta. Als tres minuts de la represa, Oriol Ruiz rematava una nova centrada i feia el tercer. Tres minuts després queia el quart, quan Alasana Sonko culminava una jugada a pilota parada. Els jugadors seguien a bon nivell i, ja a les acaballes, Iker Sánchez, que havia entrat al segon temps, es convertia en protagonista anotant el cinquè gol després d'una jugada individual i un xut que picava al pal abans d'acabar a la porteria. El mateix Sánchez arrodonia la golejada servint el sisè a Gerard Castaño, que va xutar i, malgrat que la pilota va rebotar en un defensa, va arribar a la xarxa.

CE BERGA: Gil, Sonko (Castaño 55’), Ruiz, Mulero (Donat 64’), Cáceres (Torres 55’), Puigbò, Hualpa, A. Hernández (Ceesay 70’), O. Hernández, Artigas (Sánchez 55’) i Martínez.

CF PALLEJÀ: Gámez, Pons, Cifuentes (Carrillo 64’), Fernandez (Lopez 46’), Nuevo (Navarro 46’), Degorgue (Lozano 64’), Bracero, Azizi (Sañas 46’), Gosa (Bozal 70’), Lee i Bernudez.

ÀRBITRE: Arnau Gil, auxiliat per Jan Vílchez i Pau Capel.

GOLS: 1-0 Artigas min 15, 2-0 Martínez min 22, 3-0 Ruiz min 48, 4-0 Sonko min 51, 5-0 Sánchez min 83, 6-0 Castaño min 89.

