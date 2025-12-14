El CB Artés sotmet un FC Martinenc immers en una mala dinàmica
La formació d’Oriol Sensat combat el poder físic dels barcelonins, però diverses faltes de concentració els impedeix segellar el partit aban
El CB Artés va sumar l’onzena victòria de la temporada a costa d’un FC Martinenc immers en una mala dinàmica de resultats de set derrotes consecutives. El repte per als homes d’Oriol Sensat no era senzill per això. La formació barcelonina és una de les més físiques de la competició, amb jugadors que voregen els dos metres d’alçada. Els bagencs van combatre aquesta fortalesa del rival a través d’un gran joc coral i el domini del rebot.
Els locals van sortir forts des de l’inici, castigant els adversaris amb cistelles en transició i defensant amb solidesa. De fet, el Martinenc tenia dificultats per trobar els seus focus exteriors i anotava en situacions puntuals i aïllades. En aquest context, els bagencs van obrir una escletxa propera als vint punts que van desaprofitar per tres errors de concentració.
A la represa, l’Artés va mantenir la tònica de la primera meitat, fet que li va permetre superar les dues desenes de diferència i deixar pràcticament sentenciat el duel. Pràcticament, ja que noves desatencions dels locals van fer revifar els forans, que van reduir la barrera dels deu punts i van aconseguir connectar els jugadors més potents. Tanmateix, la victòria es va quedar a casa.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: Oliinychenko 20, F.Mas 10, Roqueta 8, Guitart 4, E.Mas 9 -cinc inicial- Cuñé, Soler 2, Sakai, Pujolreu 15, Brià 7, Portella 5, Orrit
FC MARTINENC BÀSQUET: Aziz 9, Fernandez 2, Catalano, Monterosa 3, Abu -cinc inicial- Saenz 2, Porra 4, Maric 3, Singh 9, Serra 15, De Haro 14, Carbonell 11
ÀRBITRES: López i Giné
PARCIALS: 21-12, 41-28, 59-41, 80-72
