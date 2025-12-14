Super Copa Femenina
El CB Igualada exhibeix el seu bon moment amb un sever correctiu al SESE (74-51)
És el tercer triomf consecutiu de les anoienques, que continuen la persecució al segon classificat, l’AB Premià, equip que també guanya el seu compromís
El CB Igualada va apallissar el SESE (74-51) a Les Comes en la dotzena jornada del curs a Super Copa Femenina. Les jugadores de Joan Albert Quadrat van demostrar el seu excel·lent estat de forma superant de més vint punts les seves adversàries desplegant un gran nivell de joc tant a davant com a darrera. És el seu tercer triomf consecutiu i continuen la persecució al segon classificat, l’AB Premià, equip que també va guanyar el seu compromís.
Semblava que el partit havia de començar bé per a les igualadines, ja que venien amb més rodatge pel fet de no haver tingut l’aturada del pont pel partit ajornat de la primera jornada. Tanmateix, el seu començament va ser fred, cedint la iniciativa del duel a les barcelonines. Afortunadament per als interessos de les amfitriones, aquesta tendència es va frenar en sec a partir del segon quart. Les visitants es va endinsar en un periple desèrtic, mentre que el CB Igualada va anar incrementant les seves prestacions ofensives fins a obtenir una renda de set punts al descans.
Va ser el preludi de l’allau que etzibarien a les adversàries en el tercer quart. En aquest tram del partit les anoienques van sentenciar el duel, assolint una màxima fita de trenta punts. El gran partit va tenir premi per a les jugadores júniors, que van gaudir de minuts per la seva feina als entrenaments ajudant el primer equip.
El CB Igualada clourà l’any a la pista de l’Espanyol CEJL’H, aquest dissabte a 3/4 de 6 de la tarda. Una formació que ocupa les últimes places de la lliga.
CB IGUALADA: Blanco 10, Compte 20, Tajahuerce 5, Puente 6, Roqué 16 -cinc inicial- Vidal, Enrich 6, Rueda, Soler 11, González, Díaz, Nieto
SESE: Carrillo 6, Feliz 8, Salamero, Agullo 3, Mascort 5 -cinc inicial- Merlos 9, Llorca 9, Montón 10, Cararach, Gallego 1, Roig, Arrufat
ÀRBITRES: Osorio i Riera
PARCIALS: 12-16, 29-22, 54-36, 74-51
