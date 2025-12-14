Futbol | Tercera RFEF
El Centre d'Esports Manresa sotmet el CF Montañesa i afronta amb moral l'assalt al camp del líder (2-0)
L'equip que dirigeix Sergi Trullàs continua en posicions de privilegi i en les properes jornades afrontarà partits clau per definir les aspiracions al final de la temporada
El Centre d’Esports Manresa continua amb la seva bona dinàmica de resultats. Aquest migdia, els de Sergi Trullàs han derrotat per 2-0 un CF Montañesa que venia amb ratxa, després de sumar tres victòries consecutives. Els manresans han dut la iniciativa del partit durant la majoria del duel, i amb dues dianes, una en cadascuna de les meitats, han segellat el triomf en el darrer partit de l'any al Municipal del Congost. Una victòria que els donarà confiança, ja que els manresans fa més d’un mes que no perden, i segon perquè la jornada vinent s'hauran de veure les cares amb el líder del grup, el CF Badalona.
Des dels primers compassos del partit, el Centre d’Esports ha demostrat que el pla de partit demanava controlar el ritme del joc. Al quart d’hora de partit, en una de les primeres jugades trenades dels de Sergi Trullàs, Ayoub ha descarregat una pilota que ha fet arribar de cara a Àlex Iglesias, però el xut del migcampista ha sortit mossegat. I en el córner immediatament posterior que ha servit Moha Ezzarfani, Matheus ha tingut la més clara fins aleshores en rematar al travesser. Una ocasió que ha despertat la graderia, que ha exclamat a l’uníson un “ui” que ha eclipsat els càntics de l’afició visitant, més sorollosa fins aleshores.
Els visitants provaven de fer mal en transicions ràpides, però sense generar excessiu perill més enllà d’algun xut des de la frontal de l’àrea. I quan més còmode se sentia el Centre d’Esports, Jonathan Linares ha aprofitat una transició ofensiva fulminant per fer lluir Òscar Pulido. Però el control del matx continuava a les botes dels locals, que amb alguna pilota filtrada que descarregava les seves referències ofensives trobaven les millors ocasions. A la mitja hora de joc, i aprofitant la pressió elevada dels visitants, Iglesias ha baixat una pilota que ha fet arribar a Carlos Portero amb camp per córrer, i després d’una conducció de més de 20 metres ha assistit Nico Olmedo perquè aquest definís amb subtilesa per damunt de Josep García.
Els primers deu minuts de la segona meitat han estat marcats per un cert descontrol amb anades i vingudes per tots dos conjunts. Precisament en una errada en la sortida de pilota, Matovu ha recuperat l’esfèrica en zona de construcció i li ha cedit a Bader, que ha rematat una mica per damunt del travesser de la porteria visitant. L’ocasió ha esperonat els de Trullàs, que durant uns minuts han recuperat el control del joc que tenien a la primera meitat. En una nova acció trenada, Ayoub ha deixat assentat el seu marcador i després d’una cavalcada fins a la línia de fons, ha fet una passada de la mort que Aleix Díaz ha creuat lluny de l’abast del porter visitant. Amb el resultat en contra el CF Montañesa s’ha vist obligat a llançar-se a l’atac, però el Centre d’Esports Manresa s’ha mostrat molt sòlid en defensa.
