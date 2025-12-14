El Gimnàstic juvenil cau davant el Mallorca (0-2)
Els bagencs fan un bon paper davant d'un dels equips capdavanters, però no aconsegueixen marcar i segueixen a la cua de la classificació
El Gimnàstic de Manresa va plantar cara a tot un Mallorca, però acusar la manca de punteria de cara al gol i va acabar caient contra l'equip balear (0-2). Els manresans segueixen a la cua de la classificació, i la permanència ja està a quatre punts de distància.
La primera part va ser bastant igualada. Els bagencs van aconseguir plantar cara a un equip que es jugava mantenir-se en zona d'accés a la Copa del Rei i ho van fer amb ocasions i disputant la pilota al mig del camp. Els balears van tenir la primera acció de perill, però Jan Lagunas va desviar a córner. A deu minuts pel final de la primera meitat, Cristian Domínguez va centrar una pilota que Achraf Hablili rematava. La pilota superava el porter, però un defensa la treia sobre la línia de gol.
Ja al segon temps, l'equip mallorquí va sortir amb una marxa més i, als tres minuts de la represa, després d'una pèrdua dels manresans al mig del camp, Luis Orejuela -que ja ha arribat a estar convocat amb el primer equip- va rematar amb el cap una centrada al segon pal i va fer el primer gol del partit. Els bagencs no es van rendir i, passada l'hora de partit, Pol Rico estava a punt d'empatar amb un fort xut des de fora de l'àrea que s'estavellava al pal. Pocs minuts després, el visitant Abdourahamane Diallo recollia una pilota llarga a la banda, superava en velocitat al seu defensa i anotava el segon del Mallorca amb un xut creuat. Els manresans van tenir alguna altra ocasió per retallar distàncies, com un xut de Raúl Guerra al temps de descompte, però la sort no va estar del costat local i la pilota va sortir per sobre del travesser.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Martínez (Olivencia 51’), Arnau (Vives 71’), Monsó, Nkosi, Ibars, Galobardes (Serrano 81’), Rico (Masdevall 71’), Hablili, Barrabés (Guerra 51’) i Domínguez.
RCD MALLORCA: Torres, Carvajal, Orejuela, Mendes, Kira, Yerga (Arbós 84’), Diallo (Hurtado 84’), Serra, Sidiropoulos (Whyte 64’), Garvi (Torres 75’) i Ramos.
ÀRBITRE: Jordi Serradelarca, auxiliat per Biel Garolera i Marc Montero.
GOLS: 0-1 Orejuela min 48, 0-2 Diallo min 66’.
