Hoquei | OK Lliga

L’Igualada Rigat tomba el Hockey Rivas i manté el pols al Barça (3-2)

Els jugadors que dirigeix Marc Muntané han sortit un pèl adormits, però ja havien igualat el duel al descans i a la segona part l'han segellat

Marc Llohis

Manresa

L’Igualada Rigat manté el pols al Barça al capdavant de la classificació de l’OK Lliga. L’equip que dirigeix Marc Muntané ha sabut capgirar un partit que se’ls havia complicat en els set primers minuts. Els arlequinats van aprofitar el factor Les Comes i una gran pressió per superar per 3-2 un sempre combatiu Adiss Hockey Rivas en el que ha estat el darrer partit de la competició domèstica aquest 2025.

Els de la capital de l’Anoia han sortit un pèl adormits i els madrilenys han convertit dues dianes gairebé consecutives que posaven als de Muntané contra les cordes. Primer Curro Fernández en un xut des de la llarga distància i després Pablo del Río han encetat l’electrònic. Però igual de ràpid que han marcat els visitants, han igualat de nou el duel l'equip igualadí.

Una bona jugada individual de Marc Carol ha provocat un penal clamorós que han convertit Roger Bars. L’especialista dels arlequinats ha colpejat de manera seca i potent el puck a l’interior de la porteria. I d’una altra gran jugada de Carol en va sortir el segon, obra de Guillem Llorens.

A la represa, eren els locals qui dominaven el duel gràcies a una molt bona pressió, però faltava efectivitat als darrers metres. El partit embogia per moments, però un xut des de la llarga distància de Joan Ruano que va desviar un defensa va significar el gol de la remuntada dels anoiencs.

