L'Igualada es desfà del Cardona i acaba golejant (6-1)
Una gran primera meitat dels anoiencs deixa encarrilat el derbi intercomarcal
L'Igualada va golejar el Cardona (6-1) en un duel intercomarcal marcat per l'excelsa primera meitat del conjunt anoienc, que va anotar quatre dels sis gols i va oferir una gran versió. Els cardonins, que arribaven amb diverses baixes, no van tenir el millor dia i només van poder anotar als instants finals. L'Igualada es manté tercer classificat, a set punts del líder del grup, mentre que els bagencs passen a ser dotzens, marcant el tall de la permanència i a dos punts del descens.
L'inici del partit va ser de lleuger domini anoienc, que li va costar arribar a la porteria d'un Cardona replegat i ordenat que buscava els atacs al contracop. No va ser fins al minut 16 que els igualadins van aconseguir obrir la llauna, amb una gran jugada per l'esquerra de Cristian Lobato, que acabava amb una passada a l'espai recollida per Sergio Sandoval, qui definia i anotava el seu únic gol del partit. Amb el marcador estrenat, els locals van sentir-se més còmodes i els cardonins van patir els embats rivals. A la mitja hora de joc, Elhadji Baldeh feia el segon després de controlar una pilota a l'àrea, desfer-se del defensa i disparar a porteria. Començaven els millors minuts dels anoiencs. Només dos minuts més tard, Carlos Monje recollia un rebuig i, amb un xut de vaselina, feia la tercera diana. I, cinc minuts després, queia el quart, de nou obra de Baldeh, que rematava una centrada lateral. Tres gols en set minuts.
Amb el 4-0 al marcador, ambdós equips van fer canvis al descans. Julen Álvarez va tardar sis minuts des que va entrar fins que va anotar el cinquè, aprofitant el rebuig del porter cardoní en un xut. A partir d'aquí, el partit es va tranquil·litzar, amb els equips tenint algunes ocasions però amb control i amb menys intensitat. A set minuts pel final del temps reglamentari, Alejandro Torres aprofitava una passada a l'espai i definia per fer el gol de l'honor, i al cap d'un minut, Raúl Martínez culminava una jugada d'Alex Macanaz per fer el definitiu 6-1.
CF IGUALADA: Rojas, Oné, A. Cuadras (Sevilla 64’), Baldeh (Macanaz 71’), Samaniego (G. Cuadras 46’), Sandoval (Fernandez 46’), Olmo, Lobato (Álvarez 46’), Barrios, Carbó (Borrell 56’) i Monje (Martínez 56’).
CF CARDONA: Rovira, Albert Serra, Montenegro (Galera 46’), Palomo (Guijarro 64’), Segura, Aniol Serra, Roldán (Torres 46’), Navarro, Lorca (González 73’), Molina i Rivière (Ratera 64’).
ÀRBITRE: Marc Boronat, auxiliat per Ashraf Aoula i Guillem Gómez.
GOLS: 1-0 Sandoval min 16, 2-0 Baldeh min 31, 3-0 Monje min 33, 4-0 Baldeh min 38, 4-0 Álvarez min 51, 5-1 Torres min 83, 6-1 Martínez min 84.
