Atletisme
Manel Deli troba el mur a les vuit hores de la seva aventura de fer els 100 quilòmetres de Barcelona
L’atleta de l’Avinent Manresa no pot acabar en el seu debut en una prova d'aquest tipus i ja pensa en com fer-ho per repetir
Finalment no va poder ser. Manel Deli no va fer realitat la voluntat de completar, i amb un bon temps, la cursa de les 24 hores de l’estadi Serrahima de Barcelona. Un defalliment a les vuit hores de cursa, el mur que pensava que trobaria més endavant, va posar fi a una aventura que volia que el portés a batre el rècord de Catalunya de la distància. Tot i que no es va poder aconseguir l’objectiu, tant ell com el seu equip pensen que aquesta pot ser una bona experiència per quan ho tornin a intentar en el futur.
Finalment, Deli va completar 102,8 quilòmetres. Havia començat en primera posició en les hores inicials i les previsions s’anaven succeint, però quan va tenir la baixada de rendiment ja va ser irremeiable.
Bon plantejament
El seu tècnic, el manresà Joan Lleonart, va ser l’encarregat de seguir la seva evolució des de l’inici. Ha explicat a Regió7 que «Ell ho va plantejar correctament. Havia de fer cent quilòmetres en les primeres vuit hores i cent més en les següents nou. Quedaven set hores per fer la resta. La idea era acostar-se als 260 quilòmetres.
Va sortir bé, va regular molt bé el ritme, a 4.45 el quilòmetre i anava bé. Va passar amb 7 hores 55 els cent quilòmetres, tot correcte. Però de cop i volta es va parar. Ell va dir que ja no es trobava bé des de feia deu minuts. Fins i tot tenia problemes físics i musculars, que es marejava».
Lleonart explicava que «Feia fred i aquell aire de Montjuïc amb molta humitat. Li vam donar un brou calent que va assimilar bé, però ja no estava en condicions de tornar-hi. Si haguessin faltat tres hores s’hauria plantejat acabar la cursa, però en faltaven setze. Amb això, el millor que pots fer és parar i si et vols tornar a presentar a una experiència d’aquest tipus, ho puguis fer».
L’entrenador seguia dient que «no sabem què va fallar. Ell tenia estudiat el plantejament energètic amb la dietista. Segur que alguna cosa no va anar bé del tot». De tota manera, s’ho pren com «És una experiència més d’un atleta que buscar reptes importants i aquesta era quatre vegades més del que ell havia fet fins ara en els cent quilòmetres. Havia de fer 700 voltes a una pista d’atletisme. A més, havíem pensat que no es podia parar.».
La victòria ha estat per a l’argentí Sergio Vergara, del club Gladiadores, que fa fer una marca de 244.4 quilòmetres. Cal recordar que l’aspiració de Deli era arribar als 246,8 per fer el rècord de Catalunya de la distància, tot i que també aspirava a fer una marca encara millor. Quan es recuperi de l’esforç, li tocarà tornar a començar. De capacitat de sacrifici no n’hi falta.
