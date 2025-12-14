Bàsquet / Tercera FEB, grup C-B
El Navàs remunta i venç el SESE a la pròrroga (87-83)
El CB Navàs va suar de valent per superar un combatiu SESE (87-83) que els va posar contra les cordes a la primera meitat del partit. Els jugadors d’Isidre Suau van haver d’aixecar un dèficit de disset punts al descans i forçar una pròrroga per sumar el vuitè triomf, trencant un petit sot de dues ensopegades seguides.
Els bagencs van firmar un dels pitjors inicis de partit de la temporada. Tots els aspectes de joc que els podien anar malament els van anar malament. Per contra, l’equip del barri de Nou Barris de Barcelona va sortir molt endollat, etzibant un contundent parcial entre el primer i el segon quart que deixava molt tocats els locals.
Però el pas pels vestidors va servir perquè Suau canviés la mentalitat i l’actitud dels seus homes, massa tous i passius en el primer acte. Dit i fet. Van imposar el seu ritme i, de mica en mica, van reduir la diferència. Al final del tercer quart era de deu, i en l’últim període van empatar el marcador, abocant el partit al temps suplementari per dirimir-ne el guanyador. En aquests cinc minuts afegits, el Navàs va aprofitar la dinàmica positiva per endur-se el triomf i tancar l’any a casa amb una victòria important i amb remuntada inclosa.
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 12, Bataller 19, Monés 20, Zhuravlov 20, Montagut 5 -cinc inicial- Fall 8, Boixadera, Saló, Planell, Juncadella 3, Costa
SESE: Carrión 9, Puertas 7, Jaime 9, Vilar 10, Isern 15 -cinc inicial- Suárez 2, Hereter 5, Recio 5, Del Rio 5, Galve, Abello 11, Iborra 5
ÀRBITRES: Monclus i Marco
PARCIALS: 16-26, 29-46, 51-61, 73-73 (final), 87-83 (final de la pròrroga)
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa