El Centre de Tecnificació obté cinc medalles en els Campionats de Catalunya júnior de judo
L'Esport7 de Manresa va guanyar una plata i dos bronzes i el Club Judo Moià va aconseguir una medalla d'argent
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès va aconseguir cinc medalles i una plaça de finalistes en els Campionats de Catalunya júnior que es van disputar a Falset.
En total van ser tres plates les aconseguides pel Centre. Dumi Croitor, de l'Esport7, va ser segona en menys de 73 quilos. També va quedar segon Adrià Serrat (Club Judo Moià) en menys de 81. La tercera medalla d'argent va corresponder a Júlia Beltran (Osona Judo Club) en menys de 48.
Pel que fa als bronzes, un va ser per a Jan Perau, de l'Esport7, en menys de 66 quilos i l'altre per a Ariadna Álvarez, també del club manresà, en menys de 57.
A part d'aquests podis, també va destacar la participació d'Àlex Llamas, que va quedar setè i, per tant, lloc de finalista en menys de 60 quilos. També va participar en la competició Sergi Farràs.
